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'हम नहीं जाएंगे, आप आइए'; सरकार से बात करने को तैयार 'कॉकरोच जनता पार्टी', यहां होगी बैठक

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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NEET पेपर लीक पर कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के साथ बातचीत के लिए नई शर्त रखी है। CJP प्रमुख अभिजीत दिपके ने कहा कि सरकार अहंकार छोड़े और वार्ता के लिए जंतर-मंतर आए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

'हम नहीं जाएंगे, आप आइए'; सरकार से बात करने को तैयार 'कॉकरोच जनता पार्टी', यहां होगी बैठक

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों का आंदोलन अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने सरकार के साथ बातचीत को लेकर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। पिछले दो महीने से जारी इस व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दो टूक कहा है कि अगर सरकार बात करना चाहती है, तो पहल उसे ही करनी होगी। संसद मार्च के दौरान हुए हंगामे के दो दिन बाद यह बयान सामने आया है, जिसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था।

सीजेपी की शर्त: 'सरकार का अहंकार खत्म होना चाहिए'

30 वर्षीय सीजेपी नेता अभिजीत दिपके ने कहा, "अगर सरकार बात करना चाहती है, तो उसे यहां आना होगा। उन्हें हमारी शर्तें माननी होंगी।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने स्पष्ट किया कि वे सरकार के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, "सरकार के साथ बातचीत किसी 'न्यूट्रल वेन्यू' पर या फिर जंतर-मंतर पर ही हो सकती है। हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे।"

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा है कि जे.पी. नड्डा ने हमें आज एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया। लेकिन हमने उनसे कह दिया है कि हम आपके ऑफिस या घर नहीं आएंगे। उन्होंने हमें चार घंटे इंतजार करवाया और हमारा समय भी बहुत कीमती है। इसलिए, हमने अपनी तरफ से उनसे कहा है कि उन्हें जंतर-मंतर आना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए और अपनी बात यहीं रखनी चाहिए। अगर वे सच में हमारी मांगें मानने का इरादा रखते हैं, तभी वे हमें बुला सकते हैं।

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सरकार का क्या है रुख?

वहीं, सरकार ने बातचीत की गेंद प्रदर्शनकारियों के पाले में डाल दी है। सरकारी सूत्रों ने बताया, "अगर प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए आते हैं, तो हम तैयार हैं।" हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से जारी इस खींचतान के बीच आज (बुधवार) दोपहर के आसपास प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ दूसरे दौर की बैठक होने की संभावना है।

जेपी नड्डा के घर 'हाउस अरेस्ट' का आरोप

अभिजीत दीपके ने सरकार की नीयत पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार सीजेपी से बातचीत का दिखावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। जंतर-मंतर पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए दिपके ने कई गंभीर आरोप लगाए। दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनका समय बर्बाद किया। प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया लेकिन उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। उन्होंने दावा किया कि सीजेपी प्रतिनिधि आशुतोष रांका और सौरव दास को एक तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 5 घंटे तक 'हाउस अरेस्ट' (नजरबंद) रखा गया।

दीपके ने कहा, "उनकी पूरी योजना हमारी टीम को तितर-बितर करने की थी ताकि हंगामे के वक्त वहां कोई मौजूद न रहे। आप एक तरफ बातचीत के लिए बुलाते हैं और दूसरी तरफ छात्रों पर लाठियां बरसाते हैं।" फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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32वें दिन भी जंतर-मंतर पर डटे हैं छात्र

इससे पहले सोमवार को जेपी नड्डा ने सीजेपी के दो प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर आंतरिक चर्चा करेगी। यह मुलाकात तब हुई थी जब पुलिस ने संसद की ओर मार्च कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था। पुलिस कार्रवाई के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन आज लगातार 32वें दिन भी जारी है। दोनों पक्ष सोमवार को हुई हिंसा के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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