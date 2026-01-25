Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsColonel Sofiya Qureshi conferred with Param Vishisht Sewa Medal Pakistan Operation Sindoor
कर्नल सोफिया कुरैशी को किया जाएगा सम्मानित, ऑपरेशन सिंदूर में PAK को किया था बेनकाब

कर्नल सोफिया कुरैशी को किया जाएगा सम्मानित, ऑपरेशन सिंदूर में PAK को किया था बेनकाब

संक्षेप:

77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। कर्नल कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में आई थीं और उन्होंने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हुए उसकी पोल खोली थी।

Jan 25, 2026 10:14 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्नल सोफिया को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कर्नल सोफिया ने मई में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ओर से आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके अलावा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी पाकिस्तान की पोल खोली थी।

अप्रैल महीने में पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। इसमें 26 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई थी। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी थीं, जिससे पूरे देशभर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया था। भारतीय सेना ने ऐक्शन लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ छह मई की रात ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। उस समय पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक करके 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। चार दिनों तक दोनों देशों के बीच तनाव चला था।

इस दौरान भारतीय सेना की ओर से पूरे घटनाक्रम के बारे में मीडिया को बताने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आगे किया गया था। उन्होंने बताया था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह की उस समय काफी प्रशंसा हुई थी। दोनों ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को भी बेनकाब करके उसकी पोल खोली थी।

भारतीय सेना में कर्नल हैं सोफिया कुरैशी

सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में एक सीनियर ऑफिसर हैं, और अभी कर्नल के पद पर हैं। वह यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होने के लिए जानी जाती हैं और 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अपनी भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उनका जन्म गुजरात के वडोदरा में मोहम्मद कुरैशी और अमीना कुरैशी के घर हुआ। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल की है। सेना की सिग्नल कोर से जुड़ी रही हैं और वर्ष 2016 में पुणे में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स-18 के दौरान भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व कर चर्चा में आईं। इस अभ्यास में कई देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। सेना में उनका सफर महिला अधिकारियों के लिए एक मिसाल माना जाता है।

operation sindoor
