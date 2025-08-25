Collegium recommends Justices Alok Aradhe Vipul M Pancholi for elevation to Supreme Court सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं दो नए जज, CJI गवई वाले कॉलेजियम ने की इन नामों की सिफारिश, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCollegium recommends Justices Alok Aradhe Vipul M Pancholi for elevation to Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं दो नए जज, CJI गवई वाले कॉलेजियम ने की इन नामों की सिफारिश

कॉलेजियम ने दो नए जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए जाने की सिफारिश की है। इस कॉलेजियम में CJI गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:46 PM
share Share
Follow Us on
सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं दो नए जज, CJI गवई वाले कॉलेजियम ने की इन नामों की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को दो नए जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली के नामों की सिफारिश की है। गौरतलब है कि इन जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जजों (34) की संख्या पूरी हो जाएगी। फिलहाल उच्चतम न्यायालय में 32 जज नियुक्त हैं।

नामों की सिफारिश करने वाले इस पांच सदस्यीय कॉलेजियम में CJI गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं। कॉलेजियम ने सोमवार दोपहर हुई बैठक में इन जजों के नामों को मंजूरी दी है। नियुक्त होने के बाद जस्टिस पंचोली मई 2031 में जस्टिस जॉयमाल्या बागची के रिटायर होने के बाद 16 महीने के कार्यकाल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की सूची में होंगे।

जस्टिस पंचोली 2025 में बने थे पटना हाईकोर्ट के CJI

जस्टिस पंचोली का जन्म मई 1968 में अहमदाबाद में हुआ था। वे सितंबर 1991 में वकील बने थे और गुजरात हाईकोर्ट में अभ्यास शुरू किया था। अक्टूबर 2014 में उन्हें गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था। वहीं जून 2016 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश का पद मिला था। गुजरात में लगभग एक दशक के बाद उन्हें जुलाई 2023 में पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जुलाई 2025 में उन्हें पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

ये भी पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से ऊपर नहीं… कॉलेजियम सिस्टम पर क्या बोले CJI गवई

जस्टिस अराधे कई हाईकोर्ट में दे चुके हैं सेवा

वहीं 1964 में जन्मे जस्टिस आलोक अराधे कई हाईकोर्ट में कार्य कर चुके हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य रूप से सिविल, संवैधानिक, मध्यस्थता और कंपनी मामलों में अभ्यास करने वाले जस्टिस अराधे को अप्रैल 2007 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वह दिसंबर 2009 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और फरवरी 2011 में स्थायी न्यायाधीश बने। जुलाई 2023 में उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। एक साल बाद उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

Supreme Court Supreme Court News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।