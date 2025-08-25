सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं दो नए जज, CJI गवई वाले कॉलेजियम ने की इन नामों की सिफारिश

कॉलेजियम ने दो नए जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए जाने की सिफारिश की है। इस कॉलेजियम में CJI गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को दो नए जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली के नामों की सिफारिश की है। गौरतलब है कि इन जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जजों (34) की संख्या पूरी हो जाएगी। फिलहाल उच्चतम न्यायालय में 32 जज नियुक्त हैं।

नामों की सिफारिश करने वाले इस पांच सदस्यीय कॉलेजियम में CJI गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं। कॉलेजियम ने सोमवार दोपहर हुई बैठक में इन जजों के नामों को मंजूरी दी है। नियुक्त होने के बाद जस्टिस पंचोली मई 2031 में जस्टिस जॉयमाल्या बागची के रिटायर होने के बाद 16 महीने के कार्यकाल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की सूची में होंगे।

जस्टिस पंचोली 2025 में बने थे पटना हाईकोर्ट के CJI जस्टिस पंचोली का जन्म मई 1968 में अहमदाबाद में हुआ था। वे सितंबर 1991 में वकील बने थे और गुजरात हाईकोर्ट में अभ्यास शुरू किया था। अक्टूबर 2014 में उन्हें गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था। वहीं जून 2016 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश का पद मिला था। गुजरात में लगभग एक दशक के बाद उन्हें जुलाई 2023 में पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जुलाई 2025 में उन्हें पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।