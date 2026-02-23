Hindustan Hindi News
ड्रग्स देकर दुष्कर्म... बेंगलुरु में विला पार्टी में कांड; इंस्टाग्राम फ्रेंड्स पर पीड़िता का आरोप

Feb 23, 2026 05:55 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 19 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार हुआ। पुलिस के अनुसार, छात्रा ने आरोप लगाया है कि दो लोगों ने उसे जबरन गोली खिलाने के बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 19 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार हुआ। पुलिस के अनुसार, छात्रा ने आरोप लगाया है कि दो लोगों ने उसे जबरन गोली (नशीली दवा) खिलाने के बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। घटना 15 फरवरी को शहर के एक निजी विला में हुई बताई जा रही है, लेकिन डर के कारण छात्रा ने पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया था। 22 फरवरी को छात्रा अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन इससे एक दिन पहले ही मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में आरोपियों की शिकायत पर उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने दावा किया कि छात्रा एक पुरुष परिचित के साथ मिलकर कुछ वीडियो क्लिप के बहाने उनसे 10 लाख रुपये की उगाही करने की कोशिश कर रही थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्रा के बयान के आधार पर हमने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), 70(1) (सामूहिक बलात्कार), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। हम दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अमृतहल्ली पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, शहर के एक कॉलेज में प्रथम वर्ष की डिग्री कर रही यह छात्रा (जो तमिलनाडु की रहने वाली है) ने बताया कि जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी एक आरोपी से मुलाकात हुई थी। दोनों कई बार कोरमंगला के एक कैफे में मिले और फोन तथा सोशल मीडिया पर नियमित संपर्क में रहे। 14 फरवरी (वैलेंटाइन डे) को कॉलेज से लौटने के बाद वह एक दोस्त के साथ डिनर पर गई। उसी रात आरोपी ने उसे जक्कूर स्थित एक विला (रेक्स विला) में पार्टी के लिए बुलाया।

एफआईआर के अनुसार, वह अपनी दोस्त के साथ रात करीब 1:15 बजे विला पहुंची, जहां आरोपी और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे। छात्रा ने आरोप लगाया कि दोनों ने जबरदस्ती उसके मुंह में गुलाबी रंग की गोली डाल दी। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे, पसीना छूटने लगा, नजर धुंधली हो गई और वह बेहोश हो गई। उसने आगे कहा कि जब उसे आंशिक रूप से होश आया तो एक व्यक्ति उसे गलत तरीके से छू रहा था। इसके बाद दोनों ने उसकी मर्जी के खिलाफ और विरोध करने के बावजूद उसके साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न किया। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन एक मॉल के पास छोड़ दिया, साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी अगर उसने किसी को घटना बताई या पुलिस में शिकायत की।

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 17 फरवरी को शहर के एक अस्पताल में इलाज कराया। बाद में अपने भाई को बताया, जिसने उसे पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। धमकियों के डर से कुछ देर बाद उसने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है, और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।



