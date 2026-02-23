ड्रग्स देकर दुष्कर्म... बेंगलुरु में विला पार्टी में कांड; इंस्टाग्राम फ्रेंड्स पर पीड़िता का आरोप

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 19 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार हुआ। पुलिस के अनुसार, छात्रा ने आरोप लगाया है कि दो लोगों ने उसे जबरन गोली खिलाने के बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 19 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार हुआ। पुलिस के अनुसार, छात्रा ने आरोप लगाया है कि दो लोगों ने उसे जबरन गोली (नशीली दवा) खिलाने के बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। घटना 15 फरवरी को शहर के एक निजी विला में हुई बताई जा रही है, लेकिन डर के कारण छात्रा ने पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया था। 22 फरवरी को छात्रा अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन इससे एक दिन पहले ही मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में आरोपियों की शिकायत पर उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने दावा किया कि छात्रा एक पुरुष परिचित के साथ मिलकर कुछ वीडियो क्लिप के बहाने उनसे 10 लाख रुपये की उगाही करने की कोशिश कर रही थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्रा के बयान के आधार पर हमने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), 70(1) (सामूहिक बलात्कार), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। हम दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अमृतहल्ली पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, शहर के एक कॉलेज में प्रथम वर्ष की डिग्री कर रही यह छात्रा (जो तमिलनाडु की रहने वाली है) ने बताया कि जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी एक आरोपी से मुलाकात हुई थी। दोनों कई बार कोरमंगला के एक कैफे में मिले और फोन तथा सोशल मीडिया पर नियमित संपर्क में रहे। 14 फरवरी (वैलेंटाइन डे) को कॉलेज से लौटने के बाद वह एक दोस्त के साथ डिनर पर गई। उसी रात आरोपी ने उसे जक्कूर स्थित एक विला (रेक्स विला) में पार्टी के लिए बुलाया।

एफआईआर के अनुसार, वह अपनी दोस्त के साथ रात करीब 1:15 बजे विला पहुंची, जहां आरोपी और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे। छात्रा ने आरोप लगाया कि दोनों ने जबरदस्ती उसके मुंह में गुलाबी रंग की गोली डाल दी। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे, पसीना छूटने लगा, नजर धुंधली हो गई और वह बेहोश हो गई। उसने आगे कहा कि जब उसे आंशिक रूप से होश आया तो एक व्यक्ति उसे गलत तरीके से छू रहा था। इसके बाद दोनों ने उसकी मर्जी के खिलाफ और विरोध करने के बावजूद उसके साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न किया। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन एक मॉल के पास छोड़ दिया, साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी अगर उसने किसी को घटना बताई या पुलिस में शिकायत की।