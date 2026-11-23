CJP जारी करेगी मैनिफेस्टो, आशुतोष रांका का ऐलान, लोगों को बताया किस पार्टी को करे वोट
आशुतोष रांका ने ऐलान किया है कि अगले तीन महीने लोगें से बात करते एक घोषणापत्र तैयार किया जाएगा। इसमें सबसे पहली मांग 39A को हटाना होगा। उन्होंने कहा, जो भी पार्टी इस मैनिफेस्टों से सहमत होगी, वोट उसी को मिलेगा।
गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी गोवा में सिटिजेन मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। हालांकि ये मैनिफेस्टो बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टों से अलग होगा। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सीजेपी अपना एक मैनिफेस्टों ड्राफ्ट तैयार करेगी और आम लोगों से बात करके इसमें मांगे जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी गोवा के लोगों से वोट मांगने आएगी, उसे अपने मैनिफेस्टों के हिसाब से नहीं, बल्कि इस घोषणापत्र में लिखी गई मांगों पर राजी होना होगा। उन्होंने कहा, गोवा के लोग केवल उस एक पार्टी को वोट देंगे जो इन मांगों को पूरा करने के लिए सहमत होगा।
गोवा में आयोजित सीजेपी क्लब में आशुतोष रांका ने पार्टी के अगले कदम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, गोवा में चुनाव आ रहे हैं। अगले तीन महीनों में गोवा के लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसलिए हम ऐलान कर रहे हैं कि गोवा के सभी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ मिलकर सीजेपी गोवा के लिए एक मैनिफेस्टो लेकर आएगी। इस घोषणापत्र में गोवा के लिए हमारी मांगों के बारे में बताया जाएगा। इसका पहला एजेंडा 39A को हटाना होगा। आशुतोष रांका ने कहा, सीजेपी गोवा अगले तीन महीनों तक लोगों के पास जाएगी और मैनिफेस्टो तैयार करेगी। जो भी राजनीतिक पार्टी वोट मांगने आएगी, उसे उस मैनिफेस्टों पर सहमति जतानी होगी। गोवा के लोग सिर्फ उस एक पार्टी को वोट करेंगे। हालांकि सीजेपी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अभिजीत दीपके ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि वे चुनाव लड़ने नहीं, बल्कि लोगों का साथ देने आए हैं।
आशुतोष रांका ने बताया- एक महीने से क्यों थे चुप?
आशुतोष रांका ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ भारत को बचाना नहीं बल्कि इससे कही ज्यादा है। कॉकरोच कभी मर नहीं सकते। हम एक महीने चुप थे क्योंकि हम अपना ब्रेक एन्जॉय कर रहे थे। हम अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे देश के युवा अपना भविष्य तय करेंगे। 2047 में भारत का भविष्य क्या होगा, ये देश के युवा तय करेंगे, 75 साल का महामान नहीं। उन्होंने कहा, हम यहां नेता बनने नहीं आए हैं। पांच महीने पहले हमें कोई नहीं जानता था। हम आज भी अफनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सीजेपी का प्लैटफॉर्म हमने नहीं बल्कि देशभर के युवाओं ने साथ आकर बनाया है।
सरकार पर धार्मिक विभाजन का आरोप
सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों को प्रभावित करने वाले असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने निर्वाचित नेताओं की खरीद-फरोख्त और वोट चोरी की भी आलोचना की। दीपके ने देशभर के नागरिकों से धर्म और जाति की पहचान से ऊपर उठकर रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा।
उन्होंने कहा, नागरिकों को हमेशा नागरिक के तौर पर सोचने की अपनी क्षमता बनाए रखनी चाहिए। जब उनसे यह क्षमता छीन ली जाती है और उन्हें हिंदू, मुस्लिम या ईसाई के तौर पर सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वे अपनी रोजमर्रा की आजीविका को प्रभावित करने वाले असल मुद्दों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। वे सरकार से सवाल करना भी बंद कर देते हैं, जबकि उन मुद्दों के लिए सरकार ही जिम्मेदार है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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