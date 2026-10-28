कांग्रेस के साथ कॉकोरच… 1 नवंबर की रैली को समर्थन; CJP के अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 1 नवंबर को होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली का समर्थन किया है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 1 नवंबर को होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली का समर्थन किया है। दीपके ने साफ किया कि उनकी पार्टी इस रैली के साथ खड़ी है, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि वे और उनके साथी इस रविवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे या नहीं।
बता दें कि यह समर्थन ऐसे समय में आया है जब देश में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा जरूरी हो गया है।
पहले भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे नेता
परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस समेत कई सांसद और नेता शामिल हुए थे। उस समय कई विपक्षी नेता मंच पर आए थे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी वाड्रा उस विरोध प्रदर्शन के मंच से दूर रहे थे। इस बार 1 नवंबर की रैली में पार्टी ने अपना समर्थन जताया है, लेकिन मंच पर साथ आने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताया समर्थन
अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि GYANU MUST GO! कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया ब्लॉक की 1 नवंबर की रैली को अपना समर्थन देती है। देश सबसे ऊपर! इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक घोषणा पत्र भी शेयर किया, जिसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
क्या है घोषणा पत्र में?
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए घोषणा पत्र में कहा गया है कि ज्ञानेश कुमार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी भरोसा खो दिया है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और आजादी वापस लाने के लिए उनका इस्तीफा जरूरी है। पत्र में आगे कहा गया कि आज SIR प्रक्रिया ने वोटर लिस्ट से योग्य मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। नागरिकों के लिए अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करना आसान बनाने के बजाय, बाहर किए जाने का डर बढ़ता जा रहा है।
घोषणा पत्र में डॉ भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा गया है कि डॉ अंबेडकर ने यह पक्का करने के लिए लड़ाई लड़ी कि हर भारतीय को बराबर की राजनीतिक आवाज मिले, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इस सिद्धांत की हर सरकार और संवैधानिक संस्था को रक्षा करनी चाहिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हर योग्य नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा करना है, न कि उसके इस्तेमाल में रुकावट डालना।
हर नागरिक के वोट के अधिकार की बात
इसमें यह भी कहा गया कि हमारे संविधान ने हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी योग्य नागरिक इस अधिकार से वंचित न रहे। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए लड़ने वाले सभी संगठनों का समर्थन करेगी। पार्टी का साफ संदेश है कि वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान योग्य मतदाताओं के नाम हटाने जैसी किसी भी प्रक्रिया का वे विरोध करेंगे और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की रक्षा के लिए अन्य संगठनों के साथ खड़े रहेंगे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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