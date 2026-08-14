मनन कुमार मिश्रा के पीछे क्यों पड़ गए 'कॉकरोच'? सौरव दास बोले- 14 करोड़ कहां उड़ा दिए

कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा पर हमला बोला। एक साल में बैठकों पर 14 करोड़ खर्च, NALSAR छात्रों पर ऑर्डर एक घंटे में वापस। पूरा विवाद और ताजा अपडेट पढ़ें।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष और भाजपा राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार को तीखा हमला बोला है। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया कि मिश्रा की अगुवाई वाली बीसीआई ने सिर्फ एक साल में बैठकों और सम्मेलनों पर 14 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। वहीं यात्रा-आवास पर करीब 12 करोड़ रुपये और खर्च हुए। सौरव दास ने सवाल किया कि ये पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है?

क्या है इस पूरे विवाद की वजह? विवाद शुरू हुआ गुरुवार को जब बीसीआई ने हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के सभी छात्रों के एडवोकेट के रूप में नामांकन पर रोक लगा दी। आदेश में कहा गया था कि छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध किया था। मनन मिश्रा के आदेश में यह भी कहा गया कि जो छात्र देश के सर्वोच्च न्यायिक पद का सम्मान नहीं करते, वे जिम्मेदार अधिवक्ता नहीं बन सकते। बीसीआई ने विश्वविद्यालय से तीन दिन के अंदर रिपोर्ट और छात्रों के नाम भी मांगे थे। इस आदेश पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं।

सौरव दास ने इस आदेश को अनुचित और दमनकारी बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश वापस न लिया गया तो बीसीआई कार्यालय और मिश्रा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी मिश्रा के लंबे कार्यकाल पर सवाल उठाए और इस्तीफे की मांग के संकेत दिए।

बीसीआई का यू-टर्न, वापस लिया आदेश आदेश जारी होने के कुछ घंटों के अंदर ही बीसीआई को पीछे हटना पड़ा। पहले आंशिक संशोधन किया गया कि ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और उन्हें नामांकन की अनुमति दी जाएगी। रात में मिश्रा ने पूरी तरह यू-टर्न लेते हुए घोषणा की कि 2026 बैच के खिलाफ सभी कार्यवाही बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सीनियर एडवोकेट्स, बार सदस्यों और छात्रों की प्रतिक्रियाओं के बाद बीसीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि छात्रों की किसी गड़बड़ी में कोई भूमिका नहीं थी।

सौरव दास ने इसी बीच बीसीआई के खर्चों का मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा कि मिश्रा 2012-14 से इस पद पर हैं और 2030 तक रह सकते हैं। दास ने पूछा कि जब युवा छात्रों के खिलाफ इतना सख्त आदेश जारी किया जा सकता है तो युवा वकीलों और लॉ स्कूलों के कल्याण के लिए क्या किया गया। बीसीआई के आधिकारिक ऑडिटेड आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गतिविधियों और बैठकों पर करीब 14.22 करोड़ रुपये खर्च हुए। कुल आय लगभग 234 करोड़ रुपये थी, जिसमें कानूनी शिक्षा पर सबसे बड़ा हिस्सा खर्च किया गया।

अब समय खत्म हो गया मनन कुमार- कॉकरोच प्रवक्ता ने दी चेतावनी मनन कुमार मिश्रा बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 2014 से बीसीआई अध्यक्ष हैं और 2025 में लगातार सातवीं बार चुने गए। 2024 में भाजपा से राज्यसभा सांसद बने। छात्रों पर बैन का आदेश वापस लेने के बाद कॉकरोच पार्टी ने इसे बड़ी जीत बताया। सौरव दाव ने लिखा- "हो गया, भाई। युवाओं की एक और बड़ी जीत! लेकिन जवाबदेही की लड़ाई जारी रहेगी।" एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा- "मनन भाई ने स्टूडेंट्स को “एंटी-नेशनल फोर्सेज” कहा। 2012 से BCI के चेयरमैन के तौर पर भाई क्या वेलफेयर कर रहे हैं?"