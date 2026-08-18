कॉकरोच प्रोटेस्ट: जांच को सुप्रीम कोर्ट बनाएगा हाई-लेवल पैनल, जानें कौन-कौन होंगे शामिल
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि वह पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों और गंभीर आरोपों की जांच के लिए एक हाई लेवल पैनल बनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर पिछले महीने हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े गंभीर मुद्दों और आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का बड़ा फैसला लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सीबीआई प्रमुख तथा अन्य अनुभवी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अदालत ने बुधवार को अंतिम आदेश जारी करने का संकेत दिया है, जिसमें हितधारकों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। समिति को प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का पूरा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया जाएगा तथा महिला प्रदर्शनकारियों की कथित टारगेटिंग से जुड़ी शिकायतों की भी जांच की जाएगी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे, ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि समिति के गठन पर अंतिम आदेश बुधवार को जारी किया जाएगा। अदालत ने कहा कि समिति में किन व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाए, इस पर हितधारकों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। पीठ ने सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध किया कि वे उपयुक्त नामों और सुझावों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि समिति का गठन पारदर्शी और संतुलित तरीके से हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि विरोध प्रदर्शन और उसके दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज जांच समिति को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे समिति को घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। अदालत ने विशेष रूप से उन महिला प्रदर्शनकारियों की शिकायतों और आरोपों पर भी गौर करने का निर्देश दिया, जिन्हें दिल्ली सहित अन्य क्षेत्रों में विरोध मार्च के दौरान कथित रूप से निशाना बनाया गया था। समिति इन महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट में इन मुद्दों को शामिल करेगी।
इस बीच, आज सुबह दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों का खंडन किया। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लग रहा है, जिसकी आलोचना हो रही है। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसने किसी भी प्रदर्शनकारी पर बड़े पैमाने पर निगरानी रखने के लिए फेसियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। पुलिस का दावा है कि उसकी कार्रवाई कानून के दायरे में और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक थी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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