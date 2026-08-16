कॉकरोच पार्टी के वॉलंटियर अब्दुल के पिता की हमले में मौत, शुभेंदु अधिकारी बोले- भाजपा का रोल नहीं
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिन पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें से तीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी दो को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें भाजपा का कोई संबंध नहीं है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांकुड़ा में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक वॉलंटियर के परिवार पर हुए कथित हमले और उसके पिता की मौत की घटना में भाजपा से जुड़े लोगों के संलिप्त होने के आरोपों को रविवार को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एफआईआर में नामजद लोग अपराधी हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CJP के 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के बाद CJP वॉलंटियर शेख अब्दुल हफीज और उसके परिवार पर 13 अगस्त को कथित तौर पर हमला किया गया था।
CJP ने एक बयान में बताया कि परिवार पर हुए इस कथित हमले के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से शनिवार को हफीज के पिता जनाब माफिक की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय 'नबान्न' में पत्रकारों से कहा, ''जिन पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें से तीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी दो को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। वे सभी अपराधी हैं। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।''
यह घटना बांकुड़ा जिले के कारिसुंडा इलाके में हुई। हफीज ने 13 अगस्त को अपने गांव के सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को जानने के लिए देशव्यापी 'स्कूल ठीक करो' अभियान में हिस्सा लिया था। CJP ने आरोप लगाया कि उसी शाम हथियारबंद स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता जबरन हफीज के घर में घुस गए और दोनों (हाफिज और उसके पिता) पर हमला किया।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमले के किसी भी आरोप की पुलिस द्वारा जांच की जानी चाहिए तथा आरोप साबित होने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मजूमदार ने कहा, ''अगर ऐसी कोई घटना हुई है, तो प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए।'' उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह घटना किसी स्थानीय विवाद का नतीजा तो नहीं है।
मजूमदार ने कहा कि दिल्ली में CJP के हालिया विरोध प्रदर्शन में बंगाल से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के बावजूद, कहीं और ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई । राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि भाजपा गलत काम का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति का बचाव नहीं करेगी। पॉल ने कहा, ''पूरे भारत में भाजपा के लाखों कार्यकर्ता हैं। हर कार्यकर्ता के चरित्र को परखना न तो संभव है और न ही यह प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।''
'हम ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे'
पॉल ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को अपराधी के तौर पर लिया जायेगा। उन्होंने कहा, ''हम ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। कड़ी कार्रवाई की जायेगी।'' CJP के बयान के मुताबिक, हफीज ने एक वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि स्कूल के एक अध्यापक ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उसके द्वारा किये गए निरीक्षण के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद यह हमला हुआ। CJP ने दावा किया कि कथित हमलावरों ने मांग की कि हफीज विद्यालय की दशा को सामने लाने को लेकर माफी मांगे तथा दावा करे कि उसने ऐसा बाहरी दबाव में किया।
परिवार पर हुआ हिंसक हमला, पिता की मौत
CJP ने कहा, ''जब हफीज ने ऐसा करने से मना कर दिया तब लोगों ने उसके परिवार पर हिंसक हमला किया।'' हफीज ने कहा कि CJP विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद वह दिल्ली से लौटा था और उसके बाद स्कूल की खराब हालत का ब्यौरा लेने के लिए प्राथमिकी विद्यालय गया था। उसके अनुसार, बाद में अध्यापक ने इस मामले की जानकारी स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को दी। उसने आरोप लगाया, ''13 अगस्त को रात करीब 8.30 बजे भाजपा कार्यकर्ता हमारे घर आए और हमारे साथ मारपीट की।'' परिवार का दावा है कि हमले के बाद हफीज के पिता की हालत खराब हो गयी और उन्हें बर्दवान चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां शनिवार रात उनकी मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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