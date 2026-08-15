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कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके ने किया पहले स्कूल का ऑडिट, वीडियो भी पोस्ट किया

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ‘स्कूलल ठीक करो’ अभियान के तहत पहला ऑडिट महाराष्ट्र स्थित अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही किया है। उन्होंने बच्चों से उनकी समस्याएं पूंछीं और फिर सरपंच से बात की।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नए अभियान 'स्कूल ठीक करो' की शुरुआत अभिजीत दीपके ने अपने ही स्कूल से की है। उन्होंने इसका वीडियो भी पोस्ट किया। वह ध्वजारोहण करने के बाद बच्चों के बीच ऑडिट करने पहुंचे। अभिजीत दीपके ने उनकी शिकायतें सुनीं और फिर सरपंच से बात करने का आश्वासन दिया। दीपके ने कहा, सरपंच ने एक सप्ताह में सभी समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया है।

अभिजीत दीपके ने कहा, बदलाव आ सकता है लेकिन इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने महाराष्ट्र के हिंगोली में अपने पैतृक गांव के सरकारी स्कूल में तिरंगा फहराया। दीपके ने कहा, “मेरे गाँव आ कर ध्वजारोहण करने का अवसर मिला मुझे इस बात का बहुत गर्व है, लेकिन यहाँ के सरकारी स्कूल के हालत देख कर बहुत दुख भी होता है की आज़ादी के 80 साल बाद भी हम हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं बना पा रहे हैं!”

बच्चों ने बताईं अपनी समस्याएं

स्कूल में ऑडिट के दौरान अभिजीत दीपके ने बच्चों से सवाल किए। बच्चों ने पीने के पानी, बैठने के लिए बेंच डेस्क, गंदे वॉशरूम, टूटी हुईं खिड़कियां और पानी की सप्लाई को लेकर शिकायतें कीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज सुबह ही कहा था कि उनका इंस्टाग्राम एकाउंट बंद कर दिया गया है। हालांकि अब एकाउंट फिर से ऐक्टिवेट होने की जानकारी दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संयोजक अभिजीत दीपके ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारत में सरकारी स्कूल सत्ता में किसी भी दल की सरकार रहने के बावजूद उपेक्षित बने हुए हैं।

दीपके ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू करने की तैयारी के दौरान यह बात कही। दीपके ने कहा, ''लोग अब समझ गए हैं कि शिक्षा की बात करनी चाहिए, क्योंकि यही समय की सबसे बड़ी जरूरत है। चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, राज्यों में सरकारी स्कूलों के लिए किसी ने गंभीरता से काम नहीं किया। अब जरूरत है कि हम सवाल पूछकर उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।'' दीपके ने शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आयोजित तिरंगा रैली के दौरान शहरभर में लगाए गए बड़े-बड़े बैनरों के खर्च पर भी सवाल उठाया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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