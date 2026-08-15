कॉकरोच पार्टी आज से लॉन्च कर रही नया अभियान, इस गांव से शुरुआत करेंगे अभिजीत दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नए अभियान की शुरूआत कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों के बुनियादी ढांचे की ओर प्रशासन का ध्यान खींचना है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद अब कॉकोरच जनता पार्टी (CJP) नया अभियान शुरू करने जा रही है। महाराष्ट्र के गांव से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का नाम 'स्कूल ठीक करो' मिशन दिया गया है। भियान का उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ जवाबदेही तय करना है।अभिजीत दीपके इसकी शुरुआत अपने गांव से ही कर रहे हैं।
अपने गांव में किया ध्वजारोहण
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दीपके अपने गांव के सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, “मेरे गाँव आ कर ध्वजारोहण करने का अवसर मिला मुझे इस बात का बहुत गर्व है, लेकिन यहाँ के सरकारी स्कूल के हालत देख कर बहुत दुख भी होता है की आज़ादी के 80 साल बाद भी हम हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं बना पा रहे हैं!”
अभिजीत दीपके ने कहा, 'हमने ऐसी कई टीम बनाई हैं जो गांवों में जाएंगी और वहां के लोगों तथा सरपंचों से स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने का अनुरोध करेंगी, क्योंकि हम यह काम सभी की भागीदारी से पूरा करना चाहते हैं।'
तिरंगा रैली के प्रचार पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में यहां आयोजित तिरंगा यात्रा रैली के बारे में सवाल पर दीपके ने कहा, ''ऐसी रैलियां हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होनी चाहिए लेकिन इसके साथ शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें लड़कियां यह शिकायत कर रही हैं कि उन्हें अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए सात किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और वहां कोई सड़क नहीं है।''
इससे पहले दीपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था, ''आजादी के 80 साल बाद भी गांवों के बच्चों को स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। एक देश के रूप में, हम ग्रामीण बच्चों को बुरी तरह से निराश कर चुके हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर, कॉजपा गांवों में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू करेगी।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें