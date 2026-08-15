Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कॉकरोच पार्टी आज से लॉन्च कर रही नया अभियान, इस गांव से शुरुआत करेंगे अभिजीत दीपके

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नए अभियान की शुरूआत कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों के बुनियादी ढांचे की ओर प्रशासन का ध्यान खींचना है। 

कॉकरोच पार्टी आज से लॉन्च कर रही नया अभियान, इस गांव से शुरुआत करेंगे अभिजीत दीपके
New Delhi, Aug 12 (ANI): Cockroach Janata Party (CJP) founder Abhijeet Dipke speaks to the media, in New Delhi on Wednesday. CJP chief spokesperson Saurav Das also present. (ANI Video Grab)

दिल्ली के जंतर मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद अब कॉकोरच जनता पार्टी (CJP) नया अभियान शुरू करने जा रही है। महाराष्ट्र के गांव से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का नाम 'स्कूल ठीक करो' मिशन दिया गया है। भियान का उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ जवाबदेही तय करना है।अभिजीत दीपके इसकी शुरुआत अपने गांव से ही कर रहे हैं।

अपने गांव में किया ध्वजारोहण

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दीपके अपने गांव के सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, “मेरे गाँव आ कर ध्वजारोहण करने का अवसर मिला मुझे इस बात का बहुत गर्व है, लेकिन यहाँ के सरकारी स्कूल के हालत देख कर बहुत दुख भी होता है की आज़ादी के 80 साल बाद भी हम हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं बना पा रहे हैं!”

ये भी पढ़ें:कॉकरोचों के इंस्टाग्राम पेज पर लगा ताला, स्वतंत्रता दिवस के दिन भड़के दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा, 'हमने ऐसी कई टीम बनाई हैं जो गांवों में जाएंगी और वहां के लोगों तथा सरपंचों से स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने का अनुरोध करेंगी, क्योंकि हम यह काम सभी की भागीदारी से पूरा करना चाहते हैं।'

तिरंगा रैली के प्रचार पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में यहां आयोजित तिरंगा यात्रा रैली के बारे में सवाल पर दीपके ने कहा, ''ऐसी रैलियां हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होनी चाहिए लेकिन इसके साथ शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें लड़कियां यह शिकायत कर रही हैं कि उन्हें अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए सात किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और वहां कोई सड़क नहीं है।''

ये भी पढ़ें:'मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना, प्रधान को हटाकर आया हूं;' पुलिसवाले से भिड़ गए रांका

इससे पहले दीपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था, ''आजादी के 80 साल बाद भी गांवों के बच्चों को स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। एक देश के रूप में, हम ग्रामीण बच्चों को बुरी तरह से निराश कर चुके हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर, कॉजपा गांवों में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू करेगी।''

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Abhijeet Dipke Cockroach Janta Party
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।