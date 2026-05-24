Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की वेबसाइट भी बंद, अभिजीत दीपके के घर के बाहर पुलिस तैनात

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

अभिजीत दीपके का दावा है कि उनकी कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में उनके घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। दीपके ने इसे तानाशाही बताया है।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की वेबसाइट भी बंद, अभिजीत दीपके के घर के बाहर पुलिस तैनात

सीजेआई सूर्यकांत की युवाओं को लेकर टिप्पणी के बाद इंटरनेट पर तहलका मचाने वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' की आधिकारिक वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इसके एक्स हैंडल को भारत में पहले ही बैन कर दिया गया था। वहीं पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया था कि उनके निजी इंस्टाग्राम को भी हैक कर लिया गया है। दीपके ने कहा कि पार्टी की वेबसाइट 'cockroachjantaparty.org' को बंद कर दिया गया है और यह तानाशाही है। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था।

वेबसाइट के माध्यम से 6 लाख लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री होने परऐतराज जताया और उनका इस्तीफा मांगा था। उनका कहना है कि नीट पेपर लीक मामले में प्रधान फेल रहे हैं। दीपके ने एक एक्स पोस्ट में कहा, सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? इस तरह का तानाशाही रवैया देश के युवाओं की आंखें खोल रहा है। अब हम एक नए होम पर काम करेंगे क्योंकि कॉकरोच कभी मरते नहीं हैं।

दीपके के घर के बाहर पुलिस तैनात

बता दें कि शनिवार बीतते-बीतते इंस्टाग्राम पर सीजेपी के 2.2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए। वहीं बीजेपी के इंस्टाग्राम पर 92 लाख ही फॉलोअर हैं। वहीं कांग्रेस के करीब 1 करोड़ 34 लाख फॉलोअर हैं। हाराष्ट्र में हिंगोली जिले के पुलिस उपायुक्त पंकज अतुलकर ने शनिवार को बताया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गयी है। वह अभी भी अमेरिका में हैं, जहाँ वे पढ़ाई कर रहे हैं।

जान से मारने की धमकी

इससे पहले दिपके ने ऑनलाइन खुलासा किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने एक्स पर एक धमकी भरे संदेश का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उनके घर के बाहर पुलिस तैनात होने की पुष्टि करते हुए अतुलकर ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, "लोग दिपके और उनकी 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बारे में बहुत उत्सुक हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उनके घर के पास पुलिस तैनात की गयी है। उनके घर पर अगले कुछ दिनों तक पुलिस की तैनाती जारी रहेगी।"

ये भी पढ़ें:कॉकरोच जनता पार्टी को मिला सोनम वांगचुक का समर्थन, सरकार से की एक अपील
ये भी पढ़ें:'कॉकरोच जनता पार्टी' पर ध्यान दें सरकार, बोले प्रशांत किशोर- 2 करोड़ लोग जुड़े

गौरतलब है कि सीजेपी वेबसाइट, इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट बंद होने के बाद इस राजनीतिक संगठन के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। हालांकि दिपके ने अपने समर्थकों को ऐसी कोई भी गलती करने से बचने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन होता है, तो उससे उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया है। सरकार तो बस एक छोटी सी चूक का इंतज़ार कर रही है ताकि पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा सके। हम सभी 'कॉकरोचों' (समर्थकों) से अनुरोध करते हैं कि वे शांति बनाए रखें और सावधान रहें। समर्थकों को जल्दबाजी में कोई भी ऐसा गलत फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे हमारे आंदोलन पर बुरा असर पड़े। सरकार चाहती है कि हम गलतियाँ करें। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक बड़ी लड़ाई है और हमें सावधान रहना होगा।'

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Cockroach Janta Party
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।