कॉकरोच जनता पार्टी पर एक और ऐक्शन, वेबसाइट ठप; अभिजीत दिपके ने फैसले को केंद्र की तानाशाही बताया

कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। इस सोशल मीडिया पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने वेबसाइट को बंद करवाने के सरकारी फैसले को केंद्र की तानाशाही करार दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार इससे इतना डर क्यों रही है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से शुरू सोशल मीडिया ट्रेंड अब सरकार के खिलाफ अभियान बनता जा रहा है। पहले नई नवेली 'कॉकरोच जनता पार्टी' का एक्स अकाउंट बंद किया गया था, अब सरकार द्वारा एक और ऐक्शन लिया गया है। इस सोशल मीडिया पार्टी की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस फैसले को केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया।

कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अभियान चलाने वाले अभिजीत दिपके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पार्टी की वेबसाइट बंद किए जाने की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, "केंद्र सरकार ने हमारी बेवसाइट को बंद दिया है। हमारी वेबसाइट पर अब तक 10 लाख से ज्यादा कॉकरोचेस ने पार्टी सदस्य के रूप में अपना पंजीकरण करवाया था। इतना ही नहीं इसी वेबसाइट पर करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर भी किए थे।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अभिजीत दिपके ने सवाल पूछा कि आखिर सरकार इस पार्टी से इतना डरती क्यों है। उन्होंने लिखा, "आखिर सरकार कॉकरोचेस से इतना डरती क्यों है? केंद्र सरकार का यह तानाशाही रवैया भारत के युवाओं की आंखे खोल रहा है। हमारा दोष बस इतना सा है कि हम अपने बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं। आप इतनी आसानी से हमसे छुटकारा नहीं पा सकते। हम अभी नए घर की तलाश में हैं। कॉकरोच कभी नहीं मरते।"

इससे पहले, आज सुबह भी अभिजीत दिपके ने दावा किया था कि उनके निजी और पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है। उन्होंने लिखा, "कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर हमले जारी हैं। पहले हमारा इंस्टाग्राम पेज हैक किया गया। इसके बाद मेरा निजी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया। एक्स अकाउंट को भारत में बंद किया गया। इसके बाद बैकअप अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है।"

गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से शुरू हुआ यह अभियान सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो चुका है। यह इतना वायरल है कि इसने देश की तमाम बड़ी राजनैतिक पार्टियों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। इस सोशल मीडिया पार्टी के निशाना पर मुख्य तौर पर केंद्र सरकार है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने खुलकर लोगों से भाजपा को अनफॉलो करने और देश के शिक्षामंत्री से इस्तीफे की मांग की है।