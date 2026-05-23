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कॉकरोच जनता पार्टी पर एक और ऐक्शन, वेबसाइट ठप; अभिजीत दिपके ने फैसले को केंद्र की तानाशाही बताया

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। इस सोशल मीडिया पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने वेबसाइट को बंद करवाने के सरकारी फैसले को केंद्र की तानाशाही करार दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार इससे इतना डर क्यों रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी पर एक और ऐक्शन, वेबसाइट ठप; अभिजीत दिपके ने फैसले को केंद्र की तानाशाही बताया

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से शुरू सोशल मीडिया ट्रेंड अब सरकार के खिलाफ अभियान बनता जा रहा है। पहले नई नवेली 'कॉकरोच जनता पार्टी' का एक्स अकाउंट बंद किया गया था, अब सरकार द्वारा एक और ऐक्शन लिया गया है। इस सोशल मीडिया पार्टी की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस फैसले को केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया।

कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अभियान चलाने वाले अभिजीत दिपके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पार्टी की वेबसाइट बंद किए जाने की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, "केंद्र सरकार ने हमारी बेवसाइट को बंद दिया है। हमारी वेबसाइट पर अब तक 10 लाख से ज्यादा कॉकरोचेस ने पार्टी सदस्य के रूप में अपना पंजीकरण करवाया था। इतना ही नहीं इसी वेबसाइट पर करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर भी किए थे।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अभिजीत दिपके ने सवाल पूछा कि आखिर सरकार इस पार्टी से इतना डरती क्यों है। उन्होंने लिखा, "आखिर सरकार कॉकरोचेस से इतना डरती क्यों है? केंद्र सरकार का यह तानाशाही रवैया भारत के युवाओं की आंखे खोल रहा है। हमारा दोष बस इतना सा है कि हम अपने बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं। आप इतनी आसानी से हमसे छुटकारा नहीं पा सकते। हम अभी नए घर की तलाश में हैं। कॉकरोच कभी नहीं मरते।"

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Cockroach Janta Party

इससे पहले, आज सुबह भी अभिजीत दिपके ने दावा किया था कि उनके निजी और पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है। उन्होंने लिखा, "कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर हमले जारी हैं। पहले हमारा इंस्टाग्राम पेज हैक किया गया। इसके बाद मेरा निजी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया। एक्स अकाउंट को भारत में बंद किया गया। इसके बाद बैकअप अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है।"

गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से शुरू हुआ यह अभियान सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो चुका है। यह इतना वायरल है कि इसने देश की तमाम बड़ी राजनैतिक पार्टियों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। इस सोशल मीडिया पार्टी के निशाना पर मुख्य तौर पर केंद्र सरकार है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने खुलकर लोगों से भाजपा को अनफॉलो करने और देश के शिक्षामंत्री से इस्तीफे की मांग की है।

वर्तमान में सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या 22 मिलियन पहुंच गई है। पार्टी की तरफ से लगातार लोगों के अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ विपक्षी नेता इस पार्टी को लेकर उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से जुड़े नेता इसे शक की निगाह से देख रहे हैं। अभी तक तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस पार्टी को फॉलो किया है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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