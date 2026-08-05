मेरे घर में यूट्यूबर्स और मीडिया वाले घुस गए, कॉकरोच के प्रवक्ता सौरव दास को सताया डर
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल मेरे घर में घुस आए हैं और अंदर के विजुअल्स दिखा रहे हैं। यह न सिर्फ मेरी प्राइवेसी में दखल है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी खतरा भी है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया है कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया वाले उनके दिल्ली स्थित घर में घुस गए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा मंडराने लगा है। दास सीजेपी के प्रमुख प्रवक्ताओं में एक हैं और अदालती मामलों पर बतौर पत्रकार रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान दास काफी चर्चाओं में रहे और मीडिया में प्रमुख तौर पर अपनी मांगों को रखते हुए नजर आए।
सौरव दास ने एक्स पर लिखा, ''कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल मेरे घर में घुस आए हैं और अंदर के विजुअल्स दिखा रहे हैं। यह न सिर्फ मेरी प्राइवेसी में दखल है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी खतरा भी है।" उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वीडियो की वजह से एंटी-सोशल एलिमेंट्स ने उनके घर पर हमला किया, तो यूट्यूबर्स और उन्हें कोऑर्डिनेट करने वाले उनके ट्रोल हैंडलर्स सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।
दास ने यह भी कहा कि आज सुबह करीब 15 से 20 लोग उनके घर पर आ धमके, जबकि कुछ लोग पिछली रात से ही बाहर डेरा डाले हुए थे। उन्होंने लिखा, “आज सुबह 15-20 लोग मेरे घर पर आ धमके। कुछ लोग कल रात से ही बाहर डेरा डाले हुए हैं। इन वीडियो की वजह से अब गुंडे एक्टिव हो गए हैं, जो घर में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी खतरा है।”
महाराष्ट्र में तैयार हो रही CJP के आगे की रणनीति
इस समय सौरव दास समेत सीजेपी की टॉप लीडरशिप महाराष्ट्र में हैं, जहां वह अभिजीत दीपके के साथ भविष्य की रणनीति तैयार कर रही है। इससे पहले, सौरव दास ने बताया कि पार्टी का मूवमेंट कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। पत्रकारों से बात करते हुए, दास ने बताया कि असली बदलाव पूरी तरह से जमीन से सोच-समझकर विरोध करने पर निर्भर करता है और उन्होंने आने वाली टाइमलाइन और अपने भविष्य के प्लान के स्केल के बारे में डिटेल में बताया। दास ने कहा कि वह अभी संगठन की दो दिन की स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए महाराष्ट्र में हैं और उन्होंने अपने घर पर मौजूद लोगों की सेफ्टी को लेकर चिंता जताई।
दीपके ने झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया
वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि युवाओं का आंदोलन संस्थागत जवाबदेही की मांग के लिए एक दबाव समूह के रूप में काम करेगा। दीपके ने महाराष्ट्र के अपने गृहनगर छत्रपति संभाजीनगर में कॉजपा की कोर टीम की बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कॉजपा के सदस्य झारखंड जाएंगे और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों का समर्थन करेंगे, जो 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। दीपके ने कहा, ''लोगों का न्यायपालिका, राजनीति, मीडिया और निर्वाचन आयोग से भरोसा उठ गया है। हमारे आंदोलन को देशभर से समर्थन मिला। जैसे-जैसे आंदोलन बढ़ा, यह केवल शिक्षा के मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इन संस्थानों से भी जुड़ गया। इसलिए इन संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक जन दबाव समूह की जरूरत है।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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