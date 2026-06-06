Cockroach Janta Party Protest LIVE: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी का हल्ला बोल, अभिजीत दीपके की वतन वापसी

Cockroach Janta Party head Abhijeet Dipke live update

'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके आज भारत लौट रहे हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपने समर्थकों और छात्रों से दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया था। दीपके ने अपने समर्थकों से यह भी आग्रह किया था कि वे 6 जून को उनके दिल्ली एयरपोर्ट आने पर वहां पहुंचें। दीपके ने कहा कि वह विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका से वापस लौटेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वह शनिवार को दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। अभिजीत सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे। सभी समर्थकों को भी सुबह 9 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने जुटने को कहा गया है। पुलिस के अनुसार अभी अनुमति नहीं मांगी गई। जंतर-मंतर पर शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। जंतर-मंतर को दोनों तरफ से बैरिकेड से घेरा बनाया गया है। यहां पर स्थानीय पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।

6 Jun 2026, 06:23:28 AM IST CJP ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पुलिस इंतजाम का वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर एक पोस्ट में दिल्ली पुलिस व्यवस्था का एक वीडियो शेयर कर लिखा, "कॉकरोचों को रोकने के लिए पूरी तरह से कड़ी व्यवस्था की गई है, आज ही बैरिकेडिंग लगाई गई है।"

6 Jun 2026, 06:21:55 AM IST सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में हो सकते हैं शामिल जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान 5 जून तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

6 Jun 2026, 05:48:50 AM IST CJP के प्रदर्शन पर रोक की मांग वाली याचिका पर HC का सुनवाई से इनकार दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। डिवीजन बेंच ने एक एनजीओ सेव इंडिया फाउंडेशन की इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि विरोध-प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था को खतरा हो सकता है। इसके अलावा याचिका में आईजीआई एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशनों व हाईवे प्रवेश मार्गों पर तुरंत बचाव च भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के उपाय करने की मांग की है।

6 Jun 2026, 05:42:05 AM IST दो हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात प्रत्येक दो जोन पर एक जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गई है। दो हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी नई दिल्ली में तैनात रहेंगे। खासतौर से केन्द्रीय मंत्रियों के घर की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है।

6 Jun 2026, 05:39:58 AM IST CJP के प्रदर्शन से पहले नई दिल्ली क्षेत्र को 12 जोन में बांटा कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शनिवार को प्रदर्शन की घोषणा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए हैं। नई दिल्ली क्षेत्र को 12 जोन में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक की जिम्मेदारी एक डीसीपी या एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपी है।