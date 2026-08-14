अब कहां धरने पर बैठी कॉकरोच टीम, ईरान पर US का इरादा क्या; आज शाम की Top 5 खबरें
कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से धरना शुरू कर दिया है। उसने राजस्थान सरकार से एक मांग भी उठाई है। साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से धरना शुरू कर दिया है। उसने राजस्थान सरकार से एक मांग भी उठाई है। साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
अब राजस्थान में धरने पर बैठ गई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम
कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से धरना शुरू कर दिया है। इस बार कॉकरोच पार्टी की टीम राजस्थान में धरने पर बैठ गई। इसके साथ ही पार्टी ने राजस्थान सरकार से एक मांग भी उठा दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी लिखी है। आशुतोष रांका ने इस पोस्ट में अलवर की डीएम को निशाने पर लिया है। रांका ने इसमें जोधावास के सरकारी स्कूल की छत गिरने का मुद्दा उठाया है। पूरी खबर
खून की आखिरी बूंद तक... ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार अजित डोभाल
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर सार्वजनिक तौर पर खुलकर बात की है। 88 घंटे के इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई इस बारे में भी डोभाल ने बात की और भविष्य के लिए भी पड़ोसी देश को चेतावनी दी। डॉक्यूमेंट्री में बात करते हुए डोभाल ने कहा कि दुनिया को भारत की सज्जनता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और जोखिम उठा सकते हैं।पूरी खबर
ईरान की कमर तोड़ने की योजना, US का इरादा क्या?
अमेरिका ने ईरान को फिर से धमकी दी है कि वह आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ाएगा। इस बीच होर्मुज से गुजरने वाले दो और जहाजों पर हमला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यह बिना इजाजत के होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। वहीं, एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने बताया दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म होने के बाद सीजफायर हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह सीजफायर कई बार टूटा है। पूरी खबर
शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच में किस गेंदबाज को दे रहे हैं मौका?
भारत के कप्तान शुभमन गिल ने संकेत दिया है कि शनिवार 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रहे पहले टेस्ट में अनुभवी मोहम्मद सिराज के साथ प्रसिद्ध कृष्णा नई गेंद साझा कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कर्नाटक के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध और युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ में से किसी एक को चुनने को 'मुश्किल फैसला' बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गिल ने गोलमोल ही जवाब दिया। पूरी खबर
गोविंदा-रानी को साथ देख भड़कीं सुनीता
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा अपनी अपकमिंग फिल्म 'रूपा' की शूटिंग और प्रमोशन के सिलसिले में अपनी को-स्टार रानी स्वर्णकार के साथ लगातार स्पॉट हो रहे हैं। हाल ही में गोविंदा को रानी के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। उन्होंने पपराजी से रानी को इंट्रोड्यूस भी कराया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने मीडिया के सामने गोविंदा और रानी दोनों पर तीखा हमला बोला है। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।