अब राजस्थान में धरने पर बैठ गई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम, रांका ने सरकार से कर दी एक मांग
कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से धरना शुरू कर दिया है। इस बार कॉकरोच पार्टी की टीम राजस्थान में धरने पर बैठ गई। इसके साथ ही पार्टी ने राजस्थान सरकार से एक मांग भी उठा दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी लिखी है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से धरना शुरू कर दिया है। इस बार कॉकरोच पार्टी की टीम राजस्थान में धरने पर बैठ गई। इसके साथ ही पार्टी ने राजस्थान सरकार से एक मांग भी उठा दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी लिखी है। आशुतोष रांका ने इस पोस्ट में अलवर की डीएम को निशाने पर लिया है। रांका ने इसमें जोधावास के सरकारी स्कूल की छत गिरने का मुद्दा उठाया है।
अगर अमित शाह आते तब भी?
आशुतोष जनता पार्टी के आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि जोधावास, थानागाजी स्थित सरकारी स्कूल की कल छत गिर गई। चार साल से स्कूल जर्जर हालत में है। उन्होंने आगे लिखा कि बच्चियां नदी पार करके स्कूल आती है। क्योंकि सड़क नहीं है। रांका ने पोस्ट में अलवर की टीम को टैग करते हुए लिखा कि डीएम मैडम कह रही हैं कि कमरा बनने में छह महीने लगेगा और सड़क बनने में साल भर लगेगा। परसों, अमित शाह जी पास ही अलवर आ रहे हैं। रैली करने। अगर रैली यहां होती तो भी क्या डीएम मैडम एक साल ही बोलतीं?
हम धरने पर बैठे हैं
इसके साथ ही, आशुतोष रांका ने अपने कई साथियों को भी पोस्ट में टैग किया है। उन्होंने लिखा है कि पूरी टीम यहां धरने पर बैठे हैं। सरकार बताए कि कब तक स्कूल ठीक करेगी और सड़क कब तक बनाएगी। रांका ने लिखा कि हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। गौरलतब है कि कॉकरोच जनता पार्टी, लगातार जनहित के मुद्दे उठा रही है। इससे पहले अभिजीत दीपके ने कहा था कि उनकी पार्टी देश के ग्रामीण इलाकों में एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए मुहिम चलाएगी। वहीं, शुक्रवार को दीपके ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टरों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने लिखा था कि इन पोस्टरों पर लगे पैसे को शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए।
दीपके बोले-प्रदर्शनों का दूसरा दौर जल्द
वहीं, अभिजीत दीपके ने यह भी कहा था कि उनके अभियान का ‘सीजन-2’ (दूसरा चरण) जल्द शुरू होगा। दीपके ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर 20 जुलाई को हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहाकि उन्हें संसद में माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के नारायणा में एक खुली सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीपके ने आरोप लगाया कि जिस सभागार में उनकी बैठक होनी तय थी, उसकी बुकिंग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रद्द कर दी गई।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।