कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर लगा ताला, स्वतंत्रता दिवस के दिन भड़के अभिजीत दीपके

इससे पहले अभिजीत दीपके ने जंतर ईपर हुए प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की तस्वीर शेयर कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थीं।

कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर ताला लग गया है। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद यह जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में तस्वीर शेयर कर अभिजीत दीपके भड़क उठे हैं। उन्होंने पेज ब्लॉक करने वालों को ‘डरपोक’ भी कहा है।

स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह सुबह उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पार्टी का इंस्टाग्राम पेज डाउन हो गया है। उन्होंने तस्वीर शेयर कर लिखा, “उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल हटा दिया। कितने बड़े डरपोक हैं!”

स्वतंत्रता दिवस पर क्या बोले? इससे पहले अभिजीत दीपके ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए एक खास तस्वीर चुनी। उन्होंने नीट पेपर लीक के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर में हुए प्रदर्शन के बीच छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस तस्वीर हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है।”

CJI सूर्यकांत के बयान के बाद बनाया था पेज इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत के एक बयान के बाद अभिजीत दीपके ने विरोध जताने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पेज बनाया था। एक्स और इंस्टाग्राम पर CJP को बेहद लोकप्रियता मिली थी और लाखों लोगों ने पेज को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके बाद अभिजीत दीपके ने अमेरिका से भारत लौट कर CJP के बैनर तले नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था।

CJP शुरू करेगी ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान CJP के आह्वान पर हजारों लोगों ने जंतर-मंतर पर धरना दिया था। इस आंदोलन के बाद अब अभिजीत दीपके ने देश में शिक्षा से जुड़े अलग अलग मुद्दों को उठाने की बात कही है। इस कड़ी में CJP दीपके के गांव से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू करेगी। अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को बताया कि पार्टी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में उनके गांव से 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ जवाबदेही तय करना है।