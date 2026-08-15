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कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर लगा ताला, स्वतंत्रता दिवस के दिन भड़के अभिजीत दीपके

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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इससे पहले अभिजीत दीपके ने जंतर ईपर हुए प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की तस्वीर शेयर कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थीं।

Cockroach Janta Party official Instagram handle down
भड़के अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर ताला लग गया है। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद यह जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में तस्वीर शेयर कर अभिजीत दीपके भड़क उठे हैं। उन्होंने पेज ब्लॉक करने वालों को ‘डरपोक’ भी कहा है।

स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह सुबह उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पार्टी का इंस्टाग्राम पेज डाउन हो गया है। उन्होंने तस्वीर शेयर कर लिखा, “उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल हटा दिया। कितने बड़े डरपोक हैं!”

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स्वतंत्रता दिवस पर क्या बोले?

इससे पहले अभिजीत दीपके ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए एक खास तस्वीर चुनी। उन्होंने नीट पेपर लीक के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर में हुए प्रदर्शन के बीच छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस तस्वीर हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है।”

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CJI सूर्यकांत के बयान के बाद बनाया था पेज

इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत के एक बयान के बाद अभिजीत दीपके ने विरोध जताने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पेज बनाया था। एक्स और इंस्टाग्राम पर CJP को बेहद लोकप्रियता मिली थी और लाखों लोगों ने पेज को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके बाद अभिजीत दीपके ने अमेरिका से भारत लौट कर CJP के बैनर तले नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था।

CJP शुरू करेगी ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान

CJP के आह्वान पर हजारों लोगों ने जंतर-मंतर पर धरना दिया था। इस आंदोलन के बाद अब अभिजीत दीपके ने देश में शिक्षा से जुड़े अलग अलग मुद्दों को उठाने की बात कही है। इस कड़ी में CJP दीपके के गांव से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू करेगी। अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को बताया कि पार्टी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में उनके गांव से 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ जवाबदेही तय करना है।

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दिल्ली से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत में दीपके ने कहा, "मैं अपने गांव से 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत करूंगा और वहां के सरपंच से स्थानीय सरकारी स्कूलों की मरम्मत करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि स्कूल में बेंच और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों।'' उन्होंने कहा, ''हमने ऐसी कई टीम बनाई हैं जो गांवों में जाएंगी और वहां के लोगों तथा सरपंचों से स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने का अनुरोध करेंगी, क्योंकि हम यह काम सभी की भागीदारी से पूरा करना चाहते हैं।''

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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