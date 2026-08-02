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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच पार्टी का अगला कदम क्या, अभिजीत दीपके घर बनेगी रणनीति

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के कोर मेंबर्स से कहा गया कि वे वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स से बात करें और अपने विचार और सुझाव लेकर मीटिंग में आएं। सूत्रों ने बताया कि यह संगठन 5 अगस्त को अपनी मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आगे की रणनीति के बारे में अपने फैसलों की जानकारी देगा।

Cockroach Janta Party Next Step after Dharmendra Pradhan Resignation Strategy in Abhijit Dipke House Meeting
कॉकरोच पार्टी का अगला कदम क्या, दीपके घर बनेगी रणनीति

शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का अगला कदम क्या होगा, इसके लिए अभिजीत दीपके के छत्रपति संभाजीनगर स्थित घर पर अहम बैठक होने वाली है। इसी बैठक में सीजेपी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा बनेगी। बैठक में सीजेपी के कोर मेंबर्स हिस्सा लेंगे। पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, सीजेपी के एक्टिविस्ट और वॉलंटियर्स से कहा गया था कि वे महीनेभर तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के खत्म होने के बाद अब अपने परिवार को समय दें और उनके साथ कुछ समय बिताएं।

इसके साथ ही, सीजेपी के कोर मेंबर्स से यह भी कहा गया कि वे वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स से बात करें और अपने विचार और सुझाव लेकर मीटिंग में आएं। सूत्रों ने बताया कि यह संगठन 5 अगस्त को अपनी मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आगे की रणनीति के बारे में अपने फैसलों की जानकारी देगा। इस बीच, अभिजीत दीपके ने अपने घर पर स्टूडेंट्स, स्थानीय लोगों और पड़ोसी जिले से आए विजिटर्स से मुलाकात की और बच्चों के साथ 'फ्रेंडशिप डे' मनाया।

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शिक्षा मंत्री पद से प्रधान को देना पड़ा था इस्तीफा

बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी की अगुवाई में हुए प्रोटेस्ट को देशभर के जेन जी से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, जिसके कारण पिछले हफ्ते केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले, अभिजीत दीपके ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले वीडियो संदेश में 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती के लिए महिला प्रदर्शनकारियों से माफी मांगेंगे।

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'लाठीचार्ज के लिए माफी मांगेंगे पीएम मोदी'

दीपके शुक्रवार को जारी किए गए मोदी के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें मोदी ने कहा था कि वह उन भटके हुए बच्चों को माफ करना चाहते हैं, जिन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत मां को कथित रूप से अपशब्द कहे थे। दीपके ने एक वीडियो बयान में कहा, "मुझे उम्मीद है कि मोदी जी आज रात एक और वीडियो जारी करेंगे। उस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि वह 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के लिए माफी मांगेंगे।"

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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