कॉकरोच जनता पार्टी ने झाड़ा सोनम वांगचुक से हाथ? राजघाट पर पत्नी और पुलिस ही साथ

सोनम वांगचुक लद्दाख लौटने से पहले पत्नी गीतांजलि आंग्मो के साथ राजघाट गए। वहां कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के नहीं दिखने से जंतर-मंतर छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों के संबंध दरकने की अटकलें तेज हो गई हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लद्दाख लौटने से पहले पत्नी गीतांजलि आंग्मो के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन करने गए। वांगचुक के राजघाट दौरे के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के नेता उनके साथ नहीं थे, जिससे दोनों के संबंध दरकने की चर्चा को ताकत मिल गई है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पत्नी के साथ वांगचुक ने अकेले ही बापू को नमन किया। जंतर-मंतर पर 28 जून को अनशन शुरू करने से पहले भी सोनम वांगचुक राजघाट गए थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना अनशन खत्म करने को लेकर सोनम वांगचुक और सीजेपी नेतृत्व के बीच मतभेद पहले ही जाहिर हो गया था। अभिजीत दीपके ने ‘सोनम सर’ के अनशन तोड़ने पर खुशी तो जाहिर की थी, लेकिन जंतर-मंतर पर डटे रहकर प्रधान के इस्तीफा के बाद ही आंदोलन को खत्म किया।

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास या आशुतोष रांका की 18 जुलाई के बाद सोनम वांगचुक से संभवतः कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। उसी दिन पुलिस ने वांगचुक को जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया था। उसके बाद वो गुरुग्राम में भर्ती हो गए, जहां सरकार ने 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को बात करने भेजा। वांगचुक ने अपनी मांगों में बदलाव किया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़ दिया। सरकार ने बाकी तीन मांग मान ली और आश्वासन का पत्र देकर अनशन तुड़वा लिया। जंतर-मंतर के मंच पर लगे बैनर में प्रधान का इस्तीफा ही बड़े अक्षरों में लिखा गया था। वांगचुक के अनशन टूटते ही अभिजीत दीपके ने प्रधान के इस्तीफा तक जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए देश भर में प्रदर्शन की अपील भी कर दी गई।

सीजेपी और वांगचुक के संबंध में दरार की शुरुआत अनशन टूटने वाले दिन ही हो गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को केंद्रीय मुद्दा बनाकर शुरू हुए आंदोलन में 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद से छात्रों की भीड़ अचानक से जुटने लगी। वांगचुक जब तक जंतर-मंतर पर रहे, तब तक लोगों की कमी थी। सीजेपी के नेता तब लोगों से नहीं आने की शिकायत कर रहे थे। लेकिन जब छात्र-छात्राओं का हुजूम जंतर-मंतर पहुंचा, तब देखने और उससे ऊर्जा लेने के लिए सोनम वांगचुक वहां नहीं थे। जंतर-मंतर पर लग रहे नारों ने आंदोलन को प्रधान के इस्तीफे तक जारी रखने का दबाव सीजेपी नेतृत्व पर बना दिया। मंच पर वांगचुक रहते तो जुटान देखकर शायद ऐसा ही करते, लेकिन अस्पताल में पुलिस की निगरानी से जंतर-मंतर और वांगचुक के बीच जो दूरी बढ़ी, उसे गीतांजलि पाट नहीं पाईं।

सरकार ने भी सीजेपी और वांगचुक से अलग-अलग बातचीत की रणनीति अपनाई, जिससे मुद्दों को लेकर दोनों के बीच दूरियों का अनुमान लग सके। सरकार को इसमें कामयाबी भी मिली, जब उसने बिना मंत्री के इस्तीफे के वांगचुक का अनशन तुड़वा लिया। सरकार ने वांगचुक को मनाने में लद्दाख के नेताओं को भी लगाया, जो अनशन टूटने के वक्त मौजूद भी रहे। प्रधान के इस्तीफा के मुद्दे पर 20 जून से चल रहे आंदोलन में वांगचुक 28 जून से अनशन पर बैठे थे। मंत्री के इस्तीफा से उनका पीछे हटना सीजेपी नेतृत्व को समझ नहीं आया।