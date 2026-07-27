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कॉकरोच जनता पार्टी ने झाड़ा सोनम वांगचुक से हाथ? राजघाट पर पत्नी और पुलिस ही साथ

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक लद्दाख लौटने से पहले पत्नी गीतांजलि आंग्मो के साथ राजघाट गए। वहां कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के नहीं दिखने से जंतर-मंतर छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों के संबंध दरकने की अटकलें तेज हो गई हैं।

Sonam Wangchuk Rajghat
दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राजघाट पर सोनम वांगचुक और गीतांजिल आंग्मो

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लद्दाख लौटने से पहले पत्नी गीतांजलि आंग्मो के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन करने गए। वांगचुक के राजघाट दौरे के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के नेता उनके साथ नहीं थे, जिससे दोनों के संबंध दरकने की चर्चा को ताकत मिल गई है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पत्नी के साथ वांगचुक ने अकेले ही बापू को नमन किया। जंतर-मंतर पर 28 जून को अनशन शुरू करने से पहले भी सोनम वांगचुक राजघाट गए थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना अनशन खत्म करने को लेकर सोनम वांगचुक और सीजेपी नेतृत्व के बीच मतभेद पहले ही जाहिर हो गया था। अभिजीत दीपके ने ‘सोनम सर’ के अनशन तोड़ने पर खुशी तो जाहिर की थी, लेकिन जंतर-मंतर पर डटे रहकर प्रधान के इस्तीफा के बाद ही आंदोलन को खत्म किया।

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास या आशुतोष रांका की 18 जुलाई के बाद सोनम वांगचुक से संभवतः कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। उसी दिन पुलिस ने वांगचुक को जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया था। उसके बाद वो गुरुग्राम में भर्ती हो गए, जहां सरकार ने 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को बात करने भेजा। वांगचुक ने अपनी मांगों में बदलाव किया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़ दिया। सरकार ने बाकी तीन मांग मान ली और आश्वासन का पत्र देकर अनशन तुड़वा लिया। जंतर-मंतर के मंच पर लगे बैनर में प्रधान का इस्तीफा ही बड़े अक्षरों में लिखा गया था। वांगचुक के अनशन टूटते ही अभिजीत दीपके ने प्रधान के इस्तीफा तक जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए देश भर में प्रदर्शन की अपील भी कर दी गई।

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सीजेपी और वांगचुक के संबंध में दरार की शुरुआत अनशन टूटने वाले दिन ही हो गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को केंद्रीय मुद्दा बनाकर शुरू हुए आंदोलन में 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद से छात्रों की भीड़ अचानक से जुटने लगी। वांगचुक जब तक जंतर-मंतर पर रहे, तब तक लोगों की कमी थी। सीजेपी के नेता तब लोगों से नहीं आने की शिकायत कर रहे थे। लेकिन जब छात्र-छात्राओं का हुजूम जंतर-मंतर पहुंचा, तब देखने और उससे ऊर्जा लेने के लिए सोनम वांगचुक वहां नहीं थे। जंतर-मंतर पर लग रहे नारों ने आंदोलन को प्रधान के इस्तीफे तक जारी रखने का दबाव सीजेपी नेतृत्व पर बना दिया। मंच पर वांगचुक रहते तो जुटान देखकर शायद ऐसा ही करते, लेकिन अस्पताल में पुलिस की निगरानी से जंतर-मंतर और वांगचुक के बीच जो दूरी बढ़ी, उसे गीतांजलि पाट नहीं पाईं।

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सरकार ने भी सीजेपी और वांगचुक से अलग-अलग बातचीत की रणनीति अपनाई, जिससे मुद्दों को लेकर दोनों के बीच दूरियों का अनुमान लग सके। सरकार को इसमें कामयाबी भी मिली, जब उसने बिना मंत्री के इस्तीफे के वांगचुक का अनशन तुड़वा लिया। सरकार ने वांगचुक को मनाने में लद्दाख के नेताओं को भी लगाया, जो अनशन टूटने के वक्त मौजूद भी रहे। प्रधान के इस्तीफा के मुद्दे पर 20 जून से चल रहे आंदोलन में वांगचुक 28 जून से अनशन पर बैठे थे। मंत्री के इस्तीफा से उनका पीछे हटना सीजेपी नेतृत्व को समझ नहीं आया।

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आंदोलनकारियों पर कानूनी कार्रवाई के मसले पर भी दोनों के स्टैंड में अंतर दिखा। जहां वांगचुक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होने के आश्वासन से संतुष्ट हो गए, वहीं सीजेपी ने सबके लिए कानूनी कार्रवाई पर रोक की मांग उठाई। इस मसले पर अब सीजेपी दोबारा सक्रिय हो गई है, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों में पुलिस ने हिंसा के आरोप में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की हैं। सीजेपी ने सरकार से वादाखिलाफी नहीं करने की अपील की है और धमकी दी है कि पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन, सीजेपी इस मसले पर या किसी और मसले पर जब भी अगला आंदोलन करेगी, तब सोनम वांगचुक उसमें होंगे, अब यह सवाल पैदा हो गया है।

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लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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