जंतर-मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द आने वाला है, कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली में बुधवार को कहा कि जंतर-मंतर का सीजन-2 बहुत जल्द आने वाला है।
छात्रों के आंदोलन के जरिए धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली में बुधवार को कहा कि जंतर-मंतर का सीजन-2 बहुत जल्द आने वाला है। अभिजीत दीपके ने कहा, ''बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर-मंतर का सीजन 2 कब आने वाला है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जंतर-मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है।''
सीजेआई सूर्यकांत के कमेंट के बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया था। सीजेपी का कहना है कि वह प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी और सीधे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएगी। पिछले दिनों जंतर-मंतर समेत देशभर के विभिन्न इलाकों में सीजेपी की अगुवाई में छात्र आंदोलन हुआ था। नीट पेपर लीक मामले में हुए इस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया और महीनेभर तक बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल हुए। संसद तक मार्च भी हुआ, जिससे यह आंदोलन और बड़ा हो गया। बाद में छात्रों के प्रदर्शन और दबाव के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
इससे पहले, बुधवार को ही दीपके ने महाराष्ट्र के एक स्कूल में हुए हादसे को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि महाराष्ट्र के सोलापुर में स्कूल का स्लैब गिरने से 13 स्टूडेंट्स घायल हो गए। यह उन स्कूलों की हालत है जहां जरूरतमंद बच्चे पढ़ते हैं। आप ऐसा उन स्कूलों में नहीं देखेंगे जहां नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। क्या इन बच्चों की जान नेताओं के बच्चों से कम कीमती है? दीपके ने पोस्ट किया था, ''स्कूल ठीक करो। आजादी के 80 साल बाद भी गांवों के बच्चों को स्कूल में बेसिक सुविधाओं के लिए गुहार नहीं लगानी चाहिए। एक देश के तौर पर, हमने गांव के बच्चों को बहुत बुरी तरह से फेल किया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर, सीजेपी गांवों के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू करेगा।''
झारखंड छात्र आंदोलन पर क्या बोले दीपके?
वहीं, अभिजीत दीपके ने झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज की मंगलवार को निंदा की और कहा कि यह पिछले महीने दिल्ली में हुई घटना जैसा ही है। दीपके ने मध्य महाराष्ट्र में अपने गृहनगर छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से कहा कि छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, न कि वोट बैंक के लिए। उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ आंदोलन करने वाले छात्र और युवा ही पुलिस की कार्रवाई का सामना क्यों करते हैं, जबकि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं। रांची में सोमवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नौकरी आकांक्षियों पर पुलिस के लाठीचार्ज, पानी की बौछार छोड़े जाने और आंसू गैस दागे जाने से संबंधित सवाल पर दीपके ने सुरक्षाकर्मियों द्वारा बल प्रयोग किए जाने की निंदा की।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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