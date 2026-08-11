खराब सड़क के खिलाफ जेन-अल्फा का प्रदर्शन, CJP का मिला साथ; सौरव दास बोले- वेल डन

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बच्चों के इस प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर गांवों के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मंगलवार को स्कूली बच्चों ने गांवों को जोड़ने वाली खराब सड़क को ठीक कराने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। चंदूपुर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। बच्चों के हाथों में तिरंगा, पोस्टर और बैनर थे। उनके साथ उनके माता-पिता और गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। बच्चों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट को रोक दिया और सड़क बनवाने की मांग पर अड़ गए। इस प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी समर्थन दिया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए बच्चों की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'बहुत अच्छा।'

प्रदर्शन करीब 1.5 किलोमीटर लंबी उस सड़क को लेकर था, जो यमुना किनारे बसे कई गांवों और डेरों को मुख्य रास्ते से जोड़ती है। बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ और पानी भर गया है, जिससे लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। इस सड़क से चंदूपुर के अलावा ब्रह्मा का डेरा, बनवासी का डेरा, अथभइयां का डेरा, बच्ची का डेरा, भिखुआ का डेरा, गुसाईं बाबा का डेरा और गंगवा का डेरा समेत कई बस्तियों के करीब 3,000 लोग जुड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत खराब होने से बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी होती है। इतना ही नहीं, किसी के बीमार पड़ने पर उसे अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो जाता है।

बच्चों को कलेक्ट्रेट पहुंचने से रोकने की कोशिश मंगलवार सुबह जब बच्चे कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, तब एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ यशपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने की कोशिश की। हालांकि बच्चे नहीं रुके और कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वहां उन्होंने मुख्य गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बच्चों को समझाकर प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांग पर डटे रहे। इसके चलते कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी भी कुछ समय तक बाहर नहीं निकल सके।

बच्चों के प्रदर्शन पर क्या बोले अभिजीत दीपके CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बच्चों के इस प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर गांवों के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। एक्स पर उन्होंने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और सिर्फ स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क मांग रहे हैं।