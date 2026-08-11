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खराब सड़क के खिलाफ जेन-अल्फा का प्रदर्शन, CJP का मिला साथ; सौरव दास बोले- वेल डन

By Niteesh Kumar
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सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बच्चों के इस प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर गांवों के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए।

Cockroach Janta Party CJP endorsed Gen Alpha protest in Uttar Pradesh Hamirpur
जेन-अल्फा के प्रदर्शन को सीजेपी का समर्थन।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मंगलवार को स्कूली बच्चों ने गांवों को जोड़ने वाली खराब सड़क को ठीक कराने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। चंदूपुर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। बच्चों के हाथों में तिरंगा, पोस्टर और बैनर थे। उनके साथ उनके माता-पिता और गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। बच्चों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट को रोक दिया और सड़क बनवाने की मांग पर अड़ गए। इस प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी समर्थन दिया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए बच्चों की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'बहुत अच्छा।'

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प्रदर्शन करीब 1.5 किलोमीटर लंबी उस सड़क को लेकर था, जो यमुना किनारे बसे कई गांवों और डेरों को मुख्य रास्ते से जोड़ती है। बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ और पानी भर गया है, जिससे लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। इस सड़क से चंदूपुर के अलावा ब्रह्मा का डेरा, बनवासी का डेरा, अथभइयां का डेरा, बच्ची का डेरा, भिखुआ का डेरा, गुसाईं बाबा का डेरा और गंगवा का डेरा समेत कई बस्तियों के करीब 3,000 लोग जुड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत खराब होने से बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी होती है। इतना ही नहीं, किसी के बीमार पड़ने पर उसे अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो जाता है।

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बच्चों को कलेक्ट्रेट पहुंचने से रोकने की कोशिश

मंगलवार सुबह जब बच्चे कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, तब एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ यशपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने की कोशिश की। हालांकि बच्चे नहीं रुके और कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वहां उन्होंने मुख्य गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बच्चों को समझाकर प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांग पर डटे रहे। इसके चलते कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी भी कुछ समय तक बाहर नहीं निकल सके।

बच्चों के प्रदर्शन पर क्या बोले अभिजीत दीपके

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बच्चों के इस प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर गांवों के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। एक्स पर उन्होंने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और सिर्फ स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क मांग रहे हैं।

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अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया कि आजादी के करीब 80 साल बाद भी ग्रामीण बच्चों को स्कूल जाने के लिए जरूरी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। यह समर्थन ऐसे समय आया है जब दीपके ने गांवों के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने गांव के सरपंचों और अभिभावकों से बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, पीने का पानी, शौचालय और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वह इस अभियान की शुरुआत अपने गांव हिंगोली से करेंगे।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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