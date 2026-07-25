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छात्रों का आंदोलन खत्म, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही सरकार ने मान लीं CJP की सारी मांगें

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने शनिवार को बैठक के बाद कहा, ‘नीट परीक्षा न होने के कारण जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। अभी कुछ ही देर पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है।’

Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, along with Cockroach Janata Party (CJP) leaders Ashutosh Raka and Sourabh Dass, address a joint press conference after their meeting at VP House, in New Delhi
सीजेपी ने आंदोलन खत्म होने का ऐलान किया।

कॉकरोच जनता पार्टी का राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन खत्म हो गया है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार के साथ बातचीत के बाद शनिवार को खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, 'हमारी सभी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। इसलिए हम सभी प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे तुरंत अपना आंदोलन समाप्त करें और शांतिपूर्वक अपने-अपने घर लौट जाएं। आगे की रणनीति या किसी अन्य विषय की जानकारी हम आपको समय आने पर देंगे। फिलहाल हम सभी प्रदर्शनकारियों से आग्रह करते हैं कि वे तत्काल प्रदर्शन वापस ले लें।'

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सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारी तीन दौर की बातचीत हुई। उन्होंने कहा, 'जंतर-मंतर पर कई दिनों से चल रहे हमारे आंदोलन की तीन प्रमुख मांगें थीं। पहली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी, प्रदर्शनकारियों और आंदोलन के आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी कानूनी मामले और एफआईआर वापस ली जाएं और भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। तीसरी मांग थी कि NEET परीक्षा न होने के कारण जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। अभी कुछ ही देर पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग स्वीकार कर ली गई है।'

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FIR वापस लेने पर क्या हुई बात

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, 'कॉकरोच जनता पार्टी यह ऐलान करती है कि हम अच्छी नीयत से आंदोलन वापस ले रहे हैं। इस समझ के साथ कि तय शर्तों को तय टाइमलाइन के अंदर पूरा किया जाएगा।' सौरव दास ने कहा कि हमारी दूसरी मांग थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि सभी भाजपा शासित और भाजपा सहयोगी राज्यों में। सरकार ने इसे मान लिया है। उन्होंने कहा, ‘जल्द ही FIR वापस ले ली जाएंगी। सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह दर्ज सभी FIR की कॉपी शेयर करेगी।’

सौरव दास ने कहा, ‘हमारे पास जानकारी है कि दिल्ली में 15 से 20 FIR दर्ज की गई थीं। हमें वे कॉपी किसी भी हाल में तीन से चार दिनों में मिल जाएंगी। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जल्द ही FIR वापस ले ली जाएंगी। यह समझते हुए हमने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो एक लिखित गारंटी है। सरकार ने कहा है कि वह इसे मंगलवार तक हमारे साथ शेयर करेगी।’ उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मंगलवार तक हमें इन FIR और भविष्य की किसी भी कार्रवाई के बारे में सरकार की गारंटी मिल जाएगी।

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बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान

कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 'आज हमारी लंबी बातचीत हुई। वे एक लिखा हुआ ड्राफ्ट लाए थे जिसमें उन्होंने आंदोलन में चल रहे केस के बारे में 4 पॉइंट्स रखे थे। इसके साथ ही, हमने बाकी 2 मांगों पर भी बात की: कोई बदले की कार्रवाई न की जाए, मुआवजा दिया जाए और उनके 5 पॉइंट वाले चार्टर पर विचार किया जाए। हम उन्हें FIR की कॉपी देंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात जो कही गई है, वह यह है कि मुआवजे के बारे में सरकार ने साफ कहा कि हमें भी सहानुभूति है। हम सभी ने कहा है कि नियम और कानून के हिसाब से मुआवजा होगा, जो भी ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा, उन्हें दिया जाएगा।'

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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