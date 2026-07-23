चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है... Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों के बीच बंगाल का कल्चरल ग्रुप मौन क्यों?

देशभर में Gen-Z युवाओं और छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक और बौद्धिक दुनिया की चुप्पी काफी चर्चा में है। आमतौर पर किसी भी सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे पर सड़कों पर उतरने और सरकार की आलोचना करने के लिए जाने जाने वाले पूरी तरह से मौन हैं।

दिल्ली की सड़कों पर आंसू गैस के गोले छूट रहे हैं, लाठियां बरस रही हैं, छात्र-युवा और यहां तक कि विपक्ष के सांसद तक पुलिस की मार झेल रहे हैं, लेकिन कोलकाता की उस सिविल सोसाइटी और कल्चरल जगत की चुप्पी, जो कभी सत्ता के खिलाफ आवाज बनकर उभरती थी, इस बार सबसे तेज और सबसे जोरदार लग रही है। इनकी यह चुप्पी उन आंसू गैस के गोले से भी ज्यादा बोलती नजर आ रही है, जिनका इस्तेमाल दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया गया। हालांकि इन सबके बीच कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के युवा डॉक्टरों ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन के साथ एकजुटता जताते हुए 12 घंटे की भूख हड़ताल की।

दूसरी ओर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो संदेश जारी कर छात्रों पर हो रहे अत्याचार पर गुस्सा जताया। उनकी पत्नी शबाना आजमी जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी हुईं। अभिनेता प्रकाश राज भी दिल्ली के आंदोलन स्थल पर पहुंचे। कॉमेडियन जॉनी लीवर ने कहा कि वे दुखी हैं और सरकार को छात्रों से तुरंत बातचीत करनी चाहिए। गायक अरिजीत सिंह ने भी मुद्दे पर अपनी बात रखी। लेकिन कोलकाता में, जहां विरोध प्रदर्शनों की एक लंबी परंपरा रही है, वहां के पारंपरिक चेहरों ( जिन्हें सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बस एक इशारे की जरूरत पड़ती थी ) की ओर से रेडियो साइलेंस है।

बंगाल की सिविल सोसाइटी का पुराना फॉर्मूला बंगाल की सिविल सोसाइटी लंबे समय से किसी भी पक्ष का समर्थन करने से पहले लागत-लाभ का विश्लेषण करती रही है। चाहे वह वामपंथी शासन हो या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। सीपीएम के स्वर्णिम काल में (हालांकि संख्या कम थी) मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लेखक, कवि, अभिनेता, नाटककार, गायक और चित्रकार अक्सर सड़कों पर उतरते थे। वे सीपीएम सरकार की कई गलतियों और अत्याचारों को नजरअंदाज कर देते थे। 11 सितंबर 1990 को बंटाला बलात्कार कांड के कुछ महीनों बाद सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के तत्कालीन मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की बुलाई बैठक में बंगाल के साहित्य, फिल्म और कला जगत के दिग्गजों ने लगभग एकमत से लेफ्ट फ्रंट सरकार को समर्थन दिया था। जब सीपीएम ने अपनी ताकत बढ़ाई और कला क्षेत्र पर शर्तें थोपनी शुरू कीं (जैसे सत्ता की आलोचना करने वाले नाटकों पर रोक), तो सिविल सोसाइटी के एक बड़े हिस्से को ममता बनर्जी में नई पनाह नजर आई। ममता बनर्जी अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी सड़क संघर्ष की प्रतीक रहीं हैं।

तृणमूल शासन में कलाकारों को मिली सुविधाएं 2011 में सत्ता में आने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने बंगाल की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कम से कम 40 कमेटियां गठित कीं और इनमें से कई की अध्यक्षता सांस्कृतिक जगत के प्रमुख लोगों को सौंपी गई। 2012 में वित्त मंत्री अमित मित्रा द्वारा पेश पहले पूर्ण बजट में सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग का बजट 110 करोड़ रुपये रखा गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 125 प्रतिशत अधिक था। पेंटर जोगेन चौधरी, थिएटर एक्टिविस्ट अर्पिता घोष, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा में नामांकित किया गया। वहीं शताब्दी रॉय, देव अधिकारी, संध्या रॉय, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, सायोनी घोष, रचना बनर्जी, जून मालिया जैसे कई कलाकारों को लोकसभा पहुंचाया गया।

54 साल बाद डबल इंजान की सरकार 1972 के उथल-पुथल भरे वर्ष के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र और पश्चिम बंगाल दोनों जगह एक ही पार्टी भाजपा सत्ता में है। इस नई राजनीतिक वास्तविकता ने बंगाल की सिविल सोसाइटी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई लोग सीधे भाजपा से जुड़ने में असहज महसूस करते हैं, जबकि कुछ को सत्ताधारी पार्टी के गुस्से का डर भी सता रहा है।

BJP शासन में नया संकट अब जब कोलकाता और दिल्ली दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो वही कलाकार, लेखक और गायक इस सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या वे 12 साल से देश पर मजबूत पकड़ बनाए हुए भाजपा के खिलाफ खुलकर बोलने का जोखिम उठा सकते हैं? पिछले वर्षों में सीपीएम और तृणमूल के साथ टकराव के अनुभव भी उनके सामने हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया है कि पार्टी या शुभेंदु अधिकारी सरकार, भाजपा या राज्य सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

क्या बोले कौशिक सेन? अभिनेता-निर्देशक कौशिक सेन ने 'द टेलीग्राफ ऑनलाइन' से बातचीत में कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के गुनाहों को छुपाना हमेशा से होता रहा है। यह तृणमूल से शुरू नहीं हुआ। हमारी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। हमने लोगों का भरोसा खो दिया है। हमें अपनी कविताओं, नाटकों और फिल्मों के जरिए उस भरोसे को फिर से हासिल करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 15 सालों या उससे भी ज्यादा समय में इतने सारे कवि, लेखक और एक्टर ममता बनर्जी की 21 जुलाई रैली के मंच पर नजर आए कि जो लोग दूर रहे, उन्हें भी चेला और मौकापरस्त कहा गया। सबको एक ही रंग में रंगा गया। भाजपा इसका पूरा फायदा उठा रही है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत के इतिहास में भाजपा से ज्यादा बुरी और हिंसक पार्टी कोई और नहीं रही है।

राजनीतिक विश्लेषक शुभमय मैत्रा ने क्या कहा? दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक शुभमय मैत्रा का मानना है कि कोलकाता की सिविल सोसाइटी की यह चुप्पी राज्य और केंद्र में भाजपा के सत्ता में होने से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं है। उन्होंने बताया कि सिविल सोसाइटी का वह हिस्सा जिसने सीपीएम के खिलाफ तृणमूल का साथ दिया था, उसका आइडियोलॉजी से कोई लेना-देना नहीं था। उसमें मौकापरस्ती की बू आ रही थी। अब जब तृणमूल या ममता बनर्जी सत्ता में नहीं हैं, तो उन्हें सड़कों पर उतरने की कोई इच्छा नहीं है। मैत्रा ने कहा कि भाजपा कोलकाता में कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं चाहेगी, जबकि संगठनात्मक कारणों से सीपीएम और कांग्रेस भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित नहीं कर पा रहे हैं।