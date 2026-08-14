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फडणवीस के तिरंगा यात्रा वाले बैनर देख भड़क गए अभिजीत दीपके, बोले- ये पैसा स्कूल में लगाओ

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, छत्रपति संभाजीनगर
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तिरंगा यात्रा को लेकर छत्रपति संभाजीनगर में लगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के तमाम पोस्टर्स देखकर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस पैसे को स्कूलों में लगाना चाहिए।

Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke Angry on Fadnavis Tiranga Yatra Banners Everywhere Says Invest this Money in School
अभिजीत दीपके ने छत्रपति संभाजीनगर में लगे फडणवीस के तमाम पोस्टर्स पर सवाल उठाए

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भड़क गए। उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में तिरंगा यात्रा के मौके पर लगे फडणवीस के तमाम पोस्टर्स पर सवाल उठाए और कहा कि इन पैसों को गांवों के स्कूलों में खर्च करने के लिए लगाया जा सकता था। दीपके ने कहा कि गांव के छात्र स्कूलों तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कों की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने छत्रपति संभाजीनगर को अपने बैनरों से ढक दिया।

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें छत्रपति संभाजीनगर में लगे मुख्यमंत्री फडणवीस के तमाम पोस्टर्स को दिखाया गया। ये पोस्टर्स तिरंगा रैली के सिलसिले में लगाए गए थे। दीपके ने लिखा, 'अभी-अभी अपने होमटाउन पहुंचा हूं और जहां भी देखता हूं, वहां देवेंद्र फडणवीस का बैनर है। तिरंगा रैली का स्वागत है, लेकिन क्या सच में हर जगह बड़े-बड़े बैनर की जरूरत है? यह पैसा गांव के इलाकों के स्कूलों को बेहतर बनाने में बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है। जबकि गांव के छात्र स्कूल तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कों की गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने छत्रपति संभाजीनगर को अपने बैनरों से ढक दिया है।''

बता दें कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर एक सफल छात्र आंदोलन चलाया था। एक महीने से ज्यादा समय तक चले इस आंदोलन के चलते धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इसके बाद, दीपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक नया अभियान शुरू करने की बात कही है। यह अभियान 'स्कूल ठीक करो' है। 15 अगस्त से शुरुआत होनी है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए दबाव बनाना है।

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'स्कूल ठीक करो' अभियान में क्या होगा?

सीजेपी के इस अभियान में ग्रामीण सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा। अभिभावकों, स्थानीय नागरिकों और गांव के नेताओं को अभियान से जोड़ने की योजना है। स्कूलों की पहले और बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने की बात कही गई है। नागरिकों की भागीदारी से सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट कराने की भी घोषणा हुई है। दीपके ने बताया है कि अभियान की शुरुआत वह महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित अपने गांव से करेंगे।

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लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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