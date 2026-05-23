कई देशों को खटक रहे पीएम मोदी, बीजेपी बोली- 'कॉकरोच जनता पार्टी' है विदेशी साजिश
बीजेपी के केरल इकाई के चीफ राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कई देश भारत की प्रगति से चिढ़ते हैं और इसलिए देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कॉकरोच इस तरह के इरादे में सफल नहीं हो पाएगा।
'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि वह सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि इस सारे घटनाक्रम के पीछे विदेश में बैठे लोगों का हाथ है जो कि भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को आरोप लगाया कि हाल में सुर्खियों में आया व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अकाउंट 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ''जनमत को प्रभावित करने के लिए सीमा पार से चलाए जा रहे उस अभियान'' का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को अस्थिर करना और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार को निशाना बनाना है।
चंद्रशेखर ने 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर ''कॉकरोच पार्टी की इस चाल'' को विपक्ष के कुछ वर्गों की कथित मदद से ''सीमा पार से चलाया जा रहा जनमत प्रभावित करने का अभियान'' बताया। उन्होंने कहा, ''सोशल मीडिया, बॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल किए जाने के इस दौर में, जनमत को प्रभावित करने के ये अभियान फर्जी और देखने में स्वाभाविक लगने वाली धारणाएं बनाकर अस्थिरता पैदा करने के खतरनाक और प्रभावी तरीके हैं।''
भारत से चिढ़ते हैं कई देश
भाजपा नेता ने दावा किया कि मोदी के नेतृत्व में भारत के उदय और आधुनिकीकरण ने कई देशों और निहित स्वार्थों के बीच असंतोष पैदा किया है। उन्होंने कहा कि कई देश भारत की प्रगति से चिढ़ते हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा, ''मैं हमेशा कहता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का उदय और उसका आधुनिकीकरण कई देशों को खटकेगा और हमारे निरंतर उदय के रास्ते में कई बाधाएं पैदा की जाएंगी।''
चंद्रशेखर ने कोरानावायरस महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका और ईरान से जुड़े तनाव, ऊर्जा संकट और ''चीनी आक्रामकता'' सहित वैश्विक संकटों का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करते हुए भारत को ''सुरक्षित, संरक्षित और सक्षम'' बनाए रखा। उन्होंने कहा, ''यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है और देश एवं दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का हमारा एकजुट होकर सामना करना आज के समय में सही कदम है।''
कोई विकसित भारत के संकल्प को पटरी से नहीं उतार सकता
उन्होंने कहा कि ''कोई कॉकरोच, कोई तुच्छ भारतीय विपक्षी नेता, मोदी से नफरत करने वाला कोई मसखरा या कोई विदेशी निहित स्वार्थ'' विकसित भारत बनाने के संकल्प को पटरी से नहीं उतार सकता। पिछले सप्ताह अस्तित्व में आई और सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर के साथ सुर्खियों में रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'एक्स' अकाउंट पर भारत में बृहस्पतिवार को रोक लगा दी गई। हालांकि, इस रोक के कुछ ही देर बाद 'कॉकरोच मरता नहीं है' टैगलाइन के साथ 'कॉकरोच इज बैक' नाम से एक और हैंडल बना दिया गया।
बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को लोगों को 24 मई को टाउन हॉल के पास कथित तौर पर ''कॉकरोच जनता पार्टी कर्नाटक'' नामक एक समूह द्वारा आयोजित प्रस्तावित ''शांतिपूर्ण मानव शृंखला'' कार्यक्रम में भाग लेने या सोशल मीडिया पर इससे संबंधित संदेशों को प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें