कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन, CJI सूर्यकांत के बयान से मचा था बवाल
कॉकरोच जनता पार्टी देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान पर हुए बवाल के बाद बनाई गई थी। CJI ने देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच से कर दी थी।
मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान से मचे बवाल के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। दरअसल CJI सूर्यकांत ने बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच से कर दी थी। उनके बवाल बढ़ने के बाद इस बयान पर सफाई भी दी थी। हालांकि युवाओं ने इस बयान का कड़ा विरोध किया और इसी कड़ी में कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की गई थी। मजाक मजाक में शुरू की गई इस पार्टी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर बन गए थे।
लेकिन अब पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में बैन हो गया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक पार्टी का इंस्टाग्राम पेज अब भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के पेज ने गुरुवार को ही फॉलोअर्स के मामले में भाजपा को पीछे छोड़ दिया था। इंस्टाग्राम पर पार्टी के पेज के 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं बीजेपी के 87 लाख फॉलोअर्स हैं।
भड़के अभिजीत दिपके
एक्स अकाउंट बंद होने पर इसके फाउंडर अभिजीत दिपके भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि जिसका डर था वही हुआ है और उनके पेज को बैन कर दिया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, “जिसका डर था वही हुआ। पहले उन्होंने हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने इसे बैन कर दिया है। हमारा एक्स का ऑफिशियल अकाउंट इस वक्त भारत में दिखाई नहीं दे रहा है।”
उन्होंने युवाओं से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी की। उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि आप लोग ये आवाज उठाएं कि आखिर इसे क्यों बैन किया गया है। इस पर ऐसा क्या लिखा था। हम सिर्फ सरकार से एकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। हमने कोई गलत चीज नहीं लिखी थी। और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया। ये कहां की डेमोक्रेसी है। मैं चाहता हूं आप सब ये सवाल पूछें।
क्या बोले थे CJI सूर्यकांत?
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब CJI ने बेरोजगार युवाओं पर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था, ''कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न कोई रोजगार मिलता है और न ही किसी पेशे में उनका कोई स्थान होता है। उनमें से कुछ मीडिया के क्षेत्र में जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया कार्यकर्ता बनते हैं, कुछ RTI कार्यकर्ता बनते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।'' यह बयान तुरंत सुर्खियों में आ गया और लोग नाराजगी जाहिर करने लगे। हालांकि CJI ने अगले दिन ही एक बयान जारी कर कहा कि वह ये बात सिर्फ फर्जी डिग्रीधारकों के लिए कह रहे थे और उनका इरादा युवाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें