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सिस्टम में ही सड़न है; पहली PC में जमकर बरसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, कर दी बड़ी डिमांड

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन ट्रांसफर को कार्रवाई के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सिस्टम में ही सड़न है।

सिस्टम में ही सड़न है; पहली PC में जमकर बरसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, कर दी बड़ी डिमांड

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन प्रवक्ताओं ने बुधवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर सरकार और विपक्ष, दोनों से बातचीत के लिए तैयार है। प्रवक्ता ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि सिस्टम में ही सड़न है। पार्टी इस हफ्ते के आखिर में राष्ट्रीय राजधानी में NEET और CBSE विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, CJP के प्रवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार सौरव दास ने मंगलवार को सरकार द्वारा CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के ट्रांसफर को महज एक दिखावा बताया।

पार्टी ने पूरे देश के युवाओं से इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा 6 जून को किए गए विरोध प्रदर्शन की अपील का जिक्र करते हुए दास ने कहा, “हमने एक खुली अपील की है। कोई भी बिना किसी पार्टी बैनर के हमारे साथ जुड़ सकता है। हम हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में।”

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दास ने आगे कहा, "हम व्यवस्था में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन ट्रांसफर को कार्रवाई के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सिस्टम में ही सड़न है।" दास ने बताया कि 6 जून को सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद, दीपके जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे।

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'वांगचुक अरेस्ट हो सकते हैं तो दीपके को भी गिरफ्तार किया जा सकता'

दीपके पहले AAP की सोशल मीडिया टीम के मुख्य सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने घोषणा की है कि सोनम वांगचुक भी इस विरोध प्रदर्शन में उनके साथ शामिल होंगे। दीपके के लौटने पर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की संभावना का जिक्र करते हुए, CJP की एक और प्रवक्ता विजेता दहिया ने कहा, "अगर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो दीपके को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो और भी ज्यादा लोग हमारे समर्थन में आगे आएंगे।"

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'पिछले संबंध मायने नहीं रखते'

AAP के साथ CJP के कथित संबंधों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, CJP के पदाधिकारी आशुतोष रांका ने कहा, "हमारे पिछले संबंध मायने नहीं रखते। यह लड़ाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सीजीपी किसी एक व्यक्ति या किसी भी संगठन से कहीं ज्यादा बड़ी है।" IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र रांका ने इससे पहले लंदन में एक वैश्विक कंसल्टिंग फर्म, मैकिन्से एंड कंपनी के साथ काम किया है। उन्हें सीजेपी का प्रवक्ता भी नियुक्त किया गया है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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