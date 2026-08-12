'घर पहुंचकर मेरे परिवार को डराया' कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का पुडुचेरी पुलिस पर गंभीर आरोप

सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'दो घंटे पहले पुडुचेरी पुलिस मेरे परिवार के घर पहुंची और उनसे तरह-तरह के सवाल पूछकर पूछताछ की।'

सौरभ दास ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न और डराने-धमकाने की साजिश बताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।

छात्र मुद्दों, परीक्षा सुधारों और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार सौरभ दास ने केंद्र सरकार और पुडुचेरी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि पुडुचेरी पुलिस की एक टीम उनके परिजनों के घर पहुंची और उनसे काफी देर तक पूछताछ की। सौरभ दास ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न और डराने-धमकाने की साजिश बताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।

यह कैसा कानूनी तरीका है? सौरभ दास का पुलिस से सवाल सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'दो घंटे पहले पुडुचेरी पुलिस मेरे परिवार के घर पहुंची और उनसे तरह-तरह के सवाल पूछकर पूछताछ की।'

उन्होंने पुडुचेरी पुलिस को टैग करते हुए पूछा, 'यह उत्पीड़न क्यों? यह किसके आदेश पर और किस मकसद से किया जा रहा है? क्या यही कानूनी प्रक्रिया है?'

उन्होंने आरोप लगाया कि पुडुचेरी की भाजपा सरकार उनके परिवार को डराने की कोशिश कर रही है और यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है।

सौरभ दास ने कहा, 'अगर इस कार्रवाई का मकसद मुझे चुप कराना है, तो यह काम नहीं करेगा। मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। इससे एक बेहतर व्यवस्था बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत होता है- एक ऐसी व्यवस्था जहां पुलिस 'गुंडों' की तरह काम करने के बजाय कानून का पालन करे।'

हाल ही में दिल्ली आवास पर भी हुआ था विवाद सौरभ दास पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सुर्खियों में हैं। हाल ही में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित उनके किराए के मकान का पता सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ यूट्यूबरों और मीडियाकर्मियों के कथित तौर पर बिना इजाजत उनके घर में घुसने का मामला सामने आया था। उस वक्त भी उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पर चिंता जताई थी।

जंतर-मंतर सीजन-2 जल्द होगा शुरू: कॉकरोच जनता पार्टी इससे पहले दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक-अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने एक और देशव्यापी आंदोलन की ओर इशारा करते हुए कहा है कि 'जंतर-मंतर सीजन-2' जल्द ही शुरू होने वाला है।

सीजेपी के संस्थापक दिपके के 'जंतर मंतर सीजन 2' वाले बयान पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, 'यह खुद ही दूसरा सीजन है। देश भर में ऐसी अक्षम सरकारों और अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीजेपी की ओर से, हम जनता की राय जानने के लिए देशव्यापी 'सुनवाई यात्रा' पर निकल रहे हैं।'