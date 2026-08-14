Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कॉकरोच जनता पार्टी कल से शुरू करने जा रही ये अभियान, अभिजीत दीपके के गांव से होगी शुरुआत

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अभिजीत दीपके ने कहा कि हमने ऐसी कई टीम बनाई हैं जो गांवों में जाएंगी और वहां के लोगों तथा सरपंचों से स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने का अनुरोध करेंगी, क्योंकि हम यह काम सभी की भागीदारी से पूरा करना चाहते हैं।

Cockroach Janata Party is launching Campaign Tomorrow Starting in Abhijeet Dipke Village
अभिजीत दीपके के गांव से 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत होगी

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल से महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अपने संस्थापक अभिजीत दीपके के गांव से 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ जवाबदेही तय करना है। इस संबंध में शुक्रवार को जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, इस अभियान की शुरुआत सुबह साढ़े सात बजे संतुक पिंपरी गांव से होगी।

दिल्ली से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत में दीपके ने कहा, "मैं अपने गांव से 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत करूंगा और वहां के सरपंच से स्थानीय सरकारी विद्यालय की मरम्मत करने तथा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि स्कूल में बेंच और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों।'' उन्होंने कहा, ''हमने ऐसी कई टीम बनाई हैं जो गांवों में जाएंगी और वहां के लोगों तथा सरपंचों से स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने का अनुरोध करेंगी, क्योंकि हम यह काम सभी की भागीदारी से पूरा करना चाहते हैं।''

ये भी पढ़ें:प्रधान के बाद दीपके के निशाने पर क्यों आए ये BJP सांसद, मांग लिया इस्तीफा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में आयोजित तिरंगा यात्रा रैली के बारे में सवाल पर दीपके ने कहा, ''ऐसी रैलियां हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होनी चाहिए लेकिन इसके साथ शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें लड़कियां यह शिकायत कर रही हैं कि उन्हें अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए सात किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और वहां कोई सड़क नहीं है।''

ये भी पढ़ें:फडणवीस के तिरंगा यात्रा वाले बैनर देख भड़के दीपके, बोले- ये पैसा स्कूल में लगाओ

'कुछ कमी हो तो सीजेपी को बताएं'

इससे पहले अभियान की घोषणा करते हुए दीपके ने संबंधित गांवों के सरपंचों से उनके क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की मरम्मत करने के लिए पहल करने की अपील की थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन संस्थानों के छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने ग्रामीणों से अपने बच्चों के स्कूलों का दौरा करने और वहां कोई कमी पाए जाने पर सीजेपी को सूचित करने की भी अपील की।

ये भी पढ़ें:कौन हैं मनन मिश्रा, जिनका इस्तीफा मांग रहे अभिजीत दीपके; CJI से जुड़ा विवाद

इससे पहले दीपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था, ''आजादी के 80 साल बाद भी गांवों के बच्चों को स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। एक देश के रूप में, हम ग्रामीण बच्चों को बुरी तरह से निराश कर चुके हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर, सीजेपी गांवों में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू करेगी।''

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Abhijeet Dipke Cockroach Janta Party
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।