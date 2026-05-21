कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले को सता रहा एक डर, कहा- दिल्ली आते ही पुलिस...
कॉकरोच जनता पार्टी ने फॉलोवर्स के मामले में इंस्टाग्राम पर भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले दो-तीन दिनों में यह तेजी से लोगों की पसंद बनती जा रही है। इस बीच, इसको बनाने वाले अभिजीत दिपके को गिरफ्तारी का डर सता रहा है।
Cockroach Janata Party: सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर सुपरहिट हो गई है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स के मामले में चंद दिनों में ही कई दशकों पुरानी भाजपा को पीछे छोड़ दिया है, जबकि एक्स पर भी तेजी से लोगों की पसंद बन रही। हालांकि, अकाउंट को भारत में रोक दिया गया है। इस पार्टी को बनाने वाले का नाम अभिजीत दिपके है और अब उन्हें जेल का डर सताने लगा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि जैसे ही वह दिल्ली आएंगे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाएगा।
अभिजीत दिपके ने 'द रेड माइक' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "आखिरकार, हमें इस देश में अपनी पहचान का पता चल ही गया है कि हमें कॉकरोच की तरह देखा जाता है।" इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के भाजपा से आगे निकल जाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हैं। इससे होगा क्या? मुद्दे तो वहीं के वहीं हैं।”
इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में BJP से आगे निकलने वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। इससे क्या होगा? मुद्दे तो वही हैं।" इससे पहले दिन में, कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में रोक दिया गया था। दिपके ने एक्स अकाउंट खोलने पर दिखने वाले पॉप-अप का एक फोटो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "जैसा कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में रोक दिया गया है।" उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
'पुलिस का एक काफिला तिहाड़ ले जाएगा'
दिपके ने इंटरव्यू में कहा, "मुझे लगता है कि जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरूंगा, दिल्ली पुलिस का एक काफिला मुझे तिहाड़ जेल ले जाएगा।'' बता दें कि अभिजीत 30 साल के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वह अभी अमेरिका में हैं। उन्होंने हाल ही में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन्स में ग्रेजुएशन किया है। अमेरिका जाने से पहले, वे डिजिटल पॉलिटिकल मैसेजिंग, नैरेटिव बिल्डिंग और ऑनलाइन कैंपेन स्ट्रेटेजी में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पुणे से जर्नलिज्म में अपनी अंडरग्रेजुएट डिग्री पूरी की थी।
कॉकरोच जनता पार्टी के ‘एक्स’ हैंडल पर रोक, नया अकाउंट शुरू किया गया
सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर के साथ खबरों में छा गई 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'एक्स' अकाउंट पर गुरुवार को रोक लगा दी गई। हालांकि इस पर रोक के कुछ ही देर बाद 'कॉकरोच इज बैक' नाम से एक और हैंडल बना दिया गया। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''इस बात की उम्मीद पहले से थी क्योंकि कल से हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिशें चल रही थीं। लेकिन सरकार का दांव उलटा पड़ गया है।'' 'कॉकरोच इज बैक' एक्स हैंडल शुरू होने के करीब एक घंटे से कुछ देर बाद अपराह्न 3.40 बजे इसके फॉलोअर की संख्या 16,800 थी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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