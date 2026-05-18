CJI सूर्यकांत के बयान के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी, ममता बनर्जी के सांसदों ने भी कर लिया ज्वॉइन
यह पार्टी कुछ ही दिनों में ही सुपरहिट हो गई है। लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही कॉकरोच जनता पार्टी के 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। अब तक 40,000 से ज्यादा लोग इसके सदस्य बन चुके हैं।
देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। दरअसल पिछले सप्ताह उन्होंने एक बयान में कथित तौर पर यह कहा था कि देश के बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह कभी जर्नलिस्ट तो कभी RTI एक्टिविस्ट बन कर निकल आते हैं। इस बयान पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। इसके बाद देश में एक पार्टी भी बनी है जिसे कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया है। अब खबर है कि इस पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी ज्वॉइन कर लिया है।
दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ने के बनी कोई असली पार्टी नहीं, बल्कि कुछ युवाओं ने इन्हें CJI की टिप्पणी के विरोध में बनाया है। यह पैरोडी अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रहा है। इस पार्टी के एक पेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लॉन्च भी किया गया, जिसे काफी युवा ज्वॉइन कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर पार्टी के 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। वहीं अब तक 40,000 से ज्यादा लोग इसके सदस्य बन चुके हैं। पार्टी ने अपनी बायो में लिखा है कि यह बेरोजगारों की आवाज उठाएगी।
महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद की एंट्री
इस पार्टी को ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने भी ज्वॉइन किया है। महुआ मोइत्रा और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने तो बकायदा सोशल मीडिया पर इस पार्टी की सदस्यता ले ली है। महुआ मोइत्रा ने एक पोस्ट में लिखा, “मैं एंटी नेशनल पार्टी की सदस्य होने के अलावा CJP में भी शामिल होना चाहूंगी। कीर्ति आजाद ने भी ऐसा ही पोस्ट किया। वहीं पार्टी ने रिप्लाई देते हुए दोनों का स्वागत किया।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें