परिसीमन बिल को लेकर CJP ने सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से विरोध की अपील की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव से बीजेपी को चुनावी फायदा मिल सकता है और बिल का समर्थन जनता के जनादेश से विश्वासघात होगा।

परिसीमन बिल पर सियासी घमासान तेज, CJP ने कहा- समर्थन करने वाले दल जनता से करेंगे गद्दारी (फाइल फोटो)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से संसद में परिसीमन बिल का विरोध करने की अपील की। पार्टी ने कहा कि इस बिल को पारित कराने में मदद करने वाला कोई भी दल या नेता जनता के जनादेश के साथ ‘गंभीर विश्वासघात’ करेगा। CJP ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए संसदीय और विधानसभा सीटों की सीमाओं को सत्तारूढ़ दल के फायदे के लिए बदला जा सकता है।

पार्टी ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित प्रक्रिया का सबसे नुकसानदेह पहलू संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पक्षपातपूर्ण तरीके से पुनर्गठन हो सकता है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को सीधा फायदा मिले। CJP ने इसे ‘गेरीमैंडरिंग’ बताते हुए सभी दलों से भारत के चुनावी नक्शे में कथित हेरफेर के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

सरकार ने 30 नवंबर से संसद का चार दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए तीन विधेयक लाए जाएंगे। प्रस्ताव में प्रत्येक राज्य की सीटों की संख्या में 50 फीसदी बढ़ोतरी का भी स्पष्ट उल्लेख है। CJP ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को एक जगह केंद्रित करने या अलग-अलग क्षेत्रों में बांटने से कुल वोटों की संख्या में बदलाव किए बिना भी चुनावी परिणाम प्रभावित किए जा सकते हैं।

परिसीमन से लंबे समय तक प्रभावित हो सकता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व CJP ने कहा कि उसे इस बात की गहरी चिंता है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों और स्वतंत्र निगरानी के अभाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण बीजेपी को लंबे समय तक चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

पार्टी के बयान के मुताबिक, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं दशकों तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकती हैं। यदि सीमाएं किसी मौजूदा सरकार के पक्ष में तय की जाती हैं, तो जनता की राय में बदलाव का असर संसद की संरचना में निष्पक्ष रूप से दिखाई नहीं दे पाएगा।

चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल CJP ने परिसीमन को लेकर अपनी चिंताओं को चुनाव आयोग की मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया के साथ भी जोड़ा। पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से कथित गलत नाम हटाए जाने, अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के आरोपों का जिक्र किया।

बयान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को परिसीमन आयोग में शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। पार्टी ने उनके खिलाफ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने और लोगों का भरोसा घटाने के आरोप लगाए।

‘50 फीसदी सीटें बढ़ने की बात कहकर बिल का समर्थन कर रहे दलों को पता नहीं’ CJP नेता आशुतोष रंका ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल परिसीमन बिल का समर्थन इस तर्क के साथ कर रहे हैं कि इससे देश में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे दलों को यह अंदाजा नहीं है कि वे किस तरह के गेरीमैंडरिंग के लिए सहमति दे रहे हैं। उन्होंने संदर्भ के तौर पर असम की निर्वाचन क्षेत्र सीमाओं को देखने की बात कही।

CJP नेता सौरव दास ने कहा कि यदि विपक्षी दल किसी भी तरह बीजेपी को फायदा पहुंचाने और लोकतंत्र के लिए उसकी कथित योजनाओं को मजबूत करने का काम करते हैं, तो यह जनता के साथ गंभीर विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति का नुकसान युवाओं को उठाना पड़ेगा।

महिला आरक्षण का समर्थन, परिसीमन को बताया मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला CJP ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव का समर्थन दोहराया। पार्टी ने कहा कि महिला आरक्षण संसद से पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया है। उसने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने के लिए ढाल बनाया जा रहा है और इससे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है।