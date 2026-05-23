अभिजीत दीपके का इंस्टाग्राम हैक, CJP के संस्थापक बोले- बैकअप अकाउंट भी उड़ाया
शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में अभिजीत दीपके ने लिखा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘मेटा, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच खो चुका हूं। इसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा।’
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को कहा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है और वे उस तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि CJP का बैकअप इंस्टाग्राम अकाउंट मेटा की ओर से हटा दिया गया है। यह पार्टी 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के परजीवी और कॉकरोच शब्दों वाले बयान के एक दिन बाद बनाई गई थी, जिसने ऑनलाइन काफी ध्यान आकर्षित किया और वायरल हो गई। इसमें राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और विभिन्न आयु वर्ग के सोशल मीडिया यूजर्स का भरपूर समर्थन मिला।
हालांकि, बाद में CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था और उनकी टिप्पणी उन लोगों पर थी जो नकली और बोगस डिग्रियों का इस्तेमाल कर कानूनी पेशे में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन CJP सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय होती चली गई।
शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में अभिजीत दीपके ने लिखा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मेटा, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच खो चुका हूं। इसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा।' मेटा की ओर से इस मामले पर अभी कोई बयान नहीं आया है।
अभिजीत दीपके ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि CJP का बैकअप इंस्टाग्राम अकाउंट भी हटा दिया गया है। गौरतलब है कि पार्टी का आधिकारिक अकाउंट 21 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाला है। गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में रोक दिया गया था। यूजरनेम @CJP_2029 वाला यह अकाउंट Account Withheld दिखा रहा है, जिसमें लिखा है: “@CJP_2029 has been withheld in IN in response to a legal demand.”
CJP का कैसे हुआ उदय
कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना अभिजीत दीपके की ओर से CJI सूर्यकांत के बयान की ऑनलाइन आलोचना के बाद की गई थी, जिसमें कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से की गई थी। यह व्यंग्यात्मक राजनीतिक समूह कहता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है जो बेरोजगार, आलसी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और प्रोफेशनली रेंट करने की क्षमता रखता हो।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें