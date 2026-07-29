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भाजपा ज्वाइन करो, वरना... CJP के अभिजीत दीपके को मिली धमकी, पिता ने क्या कहा?

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को भाजपा ज्वाइन करने की धमकी दी गई थी। उनके पिता भगवान राव दीपके ने दावा किया है कि मई में उन्हें यह धमकी दी गई थी कि अगर अभिजीत भाजपा ज्वाइन नहीं करता है, तो लोगों को पता है कि उसके माता-पिता कहां रहते हैं।

Abhijeet Dipke
अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके के पिता ने दावा किया है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने की धमकी मिली है। दीपके के पिता ने कहा कि उन्हें धमकी मिली थी कि या तो वह भाजपा में शामिल हो जाएं या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बता दें, अमेरिका से पढ़कर आए दीपके 36 दिनों के आंदोलन के बाद अपने गृह नगर पहुंचे हैं। इन 36 दिनों के भीतर वह देश-विदेश में काफी चर्चित हो गए हैं।

दीपके के पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए उनके पिता भगवान राव दीपके ने कहा कि मई में ही अभिजीत को यह धमकी मिली थी। उन्होंने कहा, "15, 16 या 17 मई के आसपास हमने यूट्यूब पर एक रील देखी थी। उसमें कहा गया था कि 'अगर वह (अभिजीत) भाजपा का सदस्य नहीं बनता है, तो लोगों को पता है कि उसके माता-पिता कहां रहते हैं, उनसे निपट लिया जाएगा'।"

बता दें, मई के महीने में ही कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। केंद्रीय सत्ताधारी दल की तरफ से भी इसे लेकर काफी बयान सामने आ रहे थे। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान ऐसे किसी भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

आंदोलन खत्म करने के बाद घर पहुंचे अभिजीत दीपके

भगवानराम दीपके की तरफ से यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब दीपके महीनों बाद अपने गृह नगर पहुंचे हैं। वहां पर जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया। दीपके के पिता ने कहा, "उन्होंने (अभिजीत) ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया। अभिजीत ने जो पढ़ाई की है, उसका इस्तेमाल उसने अपने लिए न करके देश के लिए किया। यह बड़ी बात है।"

बेटे के घर वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझकर इस कार्यक्रम को सादा रखा है। उन्होंने कहा, " अभिजीत को ज्यादा दिखावा करना नहीं पसंद। वह पहले भी अमेरिका से गांव आया था, तब भी उसने ऐसे किसी जश्न या कार्यक्रम के लिए मना कर दिया था। वह सादा जीवन पसंद करता है और फालतू का लोगों का ध्यान खींचना उसे पसंद नहीं है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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