दुनिया का सबसे 'जिद्दी कीड़ा', बिना सिर के भी 7 दिनों तक रहता है जिंदा; जानते हैं क्या?

सिर कट जाने के बावजूद हिल-डुलना, सांस लेना और कई दिनों तक जिंदा रहना... यह कोई सुपरहीरो की कहानी नहीं, बल्कि एक आम कीड़े की हकीकत है। आइये उसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

आमतौर पर सिर कटते ही ज्यादातर जीवों की मौत हो जाती है, लेकिन एक ऐसा कीड़ा भी है जो सिर कट जाने के बावजूद हिल-डुल सकता है, सांस ले सकता है और कई अन्य गतिविधियां जारी रख सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह कीड़ा बिना सिर के पूरे सात दिनों तक जिंदा रह सकता है और इसका नाम है कॉकरोच। यह वही आम कॉकरोच है जो घरों, रसोई, नालियों और लगभग हर जगह आसानी से नजर आ जाता है।

दरअसल, कॉकरोच को आमतौर पर घरेलू कीड़ा समझा जाता है, लेकिन इसकी जैविक क्षमता इतनी अद्भुत है कि वैज्ञानिक इसे पृथ्वी के सबसे मजबूत जीवों में शुमार करते हैं। यह हाई तापमान, घातक रेडिएशन और बेहद पतली दरारों से गुजरने में सक्षम है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर कट जाने के बावजूद यह कीड़ा लगभग सात दिन तक जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि कीट विज्ञान की पुष्ट तथ्य है। स्तनधारियों के विपरीत, कॉकरोच सांस लेने या ऑक्सीजन परिवहन के लिए मस्तिष्क पर निर्भर नहीं होते। उनका शरीर पूरी तरह से विकेंद्रीकृत प्रणाली पर काम करता है।

बिना सिर के भी क्यों नहीं मरता कॉकरोच? साइंस ABC और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शोध के हवाले से पता चलता है कि कॉकरोच का नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ है। गैंग्लिया नामक तंत्रिका क्लस्टर बिना मस्तिष्क के भी चलने, रिफ्लेक्स और बुनियादी क्रियाओं को नियंत्रित करते रहते हैं। इसके अलावा, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम 'ओपन टाइप' का होता है। हीमोलिम्फ (कीटों का खून) दबाव वाले वाहिकाओं के नेटवर्क में नहीं बहता, इसलिए सिर कटने पर अत्यधिक रक्त हानि नहीं होती। गर्दन का घाव प्राकृतिक रूप से क्लॉटिंग से बंद हो जाता है, जिससे तरल पदार्थ की हानि भी कम हो जाती है। सांस लेने की प्रक्रिया भी अनोखी है। कॉकरोच मुंह या नाक से सांस नहीं लेते। उनके शरीर पर स्पाइराकल्स नामक छोटे छेद होते हैं, जो ट्रेकियल ट्यूबों के जरिए सीधे ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इसलिए सिर कटने के बाद भी यह प्रक्रिया बिना रुके चलती रहती है।

तो मौत का कारण क्या है? वैज्ञानिक बताते हैं कि बिना सिर वाला कॉकरोच चोट से नहीं, बल्कि डिहाइड्रेशन से मरता है। बिना मुंह के वह खा-पी नहीं सकता। हालांकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है, जिससे वे बिना भोजन के कई दिन गुजार सकते हैं, लेकिन पानी की कमी घातक साबित होती है। ठंडे और नम वातावरण में यह अवधि और बढ़ सकती है।

करोड़ों सालों से बचे हुए 'सर्वाइवर' कॉकरोच लगभग 300 मिलियन साल पहले से पृथ्वी पर मौजूद हैं। उन्होंने उन सभी बड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेला है जिनमें हजारों अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गईं। मजबूत एक्सोस्केलेटन, तेज संवेदी अंग, तेज प्रजनन क्षमता और विविध भोजन खाने की क्षमता ने उन्हें सबसे सफल कीट बनाया है।