'मां तुमने मुझे पहचान लिया?', जब आखिरी बार घर जाकर अपनी मां से मिले थे योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में अपने पैतृक घर जाकर मां से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा था, मां पहचाना मुझे? इसके बाद 2024 में उनकी मां की तबीयत बिगड़ी तो वह एम्स में उनसे मिलने पहुंचे थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी स्थित अपने पैतृक घर पर ही अंतिम सांस ली। बीते कई सालों से वह बीमार रहती थीं। 2024 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ उनसे मुलाकात करने ऋषिकेश एम्स गए थे। उससे भी पहले मई 2022 में वह अपने घर गए थे और मां से मुलाकात की थी। मां के सामने पहुंचते ही उन्होंने कहा, 'आपने पहचान लिया मुझे?'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी पौड़ी के पंचूर गांव में रहती थीं। सीएम योगी आदित्यनाथ कुल सात भाई-बहन हैं। इनमें से चार भाई और तीन बहने हैं। योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर आते हैं। 2022 में जब सीएम योगी मां से मिले थे तब का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साफ देखा जा सकता है कि उनका घर बिल्कुल सामान्य परिवार की तरह है।
सभा को संबोधित कर रहे थे योगी, तभी पहुंची मां के निधन की खबर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी उनकी मां के निधन की खबर गोरखपुर पहुंच गई। इससे पहले 2024 में उन्होंने ऋषिकेश में मां से मुलाकात की थी। तब उनकी मां की तबीयत खराब थी और वह ऋषिकेश एम्स में थीं।
पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए थे
योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट का 20 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था उस समय भी वह प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त थे और उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए थे। उस दौरान कोरोना का वक्त था। ऐसे में वह अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे थे।
1993 में छोड़ा था घर
बता दें कि योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन के समय 1990 ही गोरखनाथ मठ के महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आ गए थे। तब उनका नाम अजय बिष्ट था। जब वह गोरखपुर आ गए तो महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें दीक्षा दे दी और अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैद्यनाथ का निधन हुआ था। 1998 से 2017 तक वह संसद के सदस्य रहे। गोरखपुर लोकसभा सीट पर उन्होंने लगातार पांच बार जीत हासिल की। वहीं 2017 में उन्हें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। 2017 में उन्हें विधानपरिषद भेजा गया था। संन्यास की दीक्षा लेने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क कम ही रखते हैं। हालांकि उन्हें अपनी मां के स्वास्थ्य की खबर रहती थी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें