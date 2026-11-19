अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर जासूसी कनरे की बात को स्वीकार किया है। एनवीडिया सीईओ जेन्सन हुआंग का जिक्र आने पर ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जासूसी करते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की धरती से ड्रैगन के ऊपर जासूसी करवाने की बात को स्वीकार किया है। एनवीडिया सीईओ जेन्सन हुआंग का जिक्र आने पर ट्रंप ने जोर देकर कहा कि दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर जासूसी करवाते हैं। हालांकि, इसमें भी उन्होंने कहा कि अमेरिका जासूसी करवाने में आगे रहता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमले तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 'हैदराबाद से आया एक मौलाना ज्यादा मचल रहे हैं।'

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें…. डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में स्वीकारी ड्रैगन के ऊपर जासूसी करवाने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेनझेन में चीन के ऊपर जासूसी करवाने की बात को स्वीकार किया है। एनवीडिया सीईओ जेन्सन हुआंग का जिक्र होने पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जासूसी करवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में अमेरिकिा के आगे होने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन की तुलना में बेहतर तरीके से जासूसी करता है। बता दें, इस वक्त एनवीडिया सीईओ जेन्सन हुआंग की कथित प्रेमिका के ऊपर लगे चीनी जासूसी होने के आरोपों के चलते दोनों देश आमने-सामने हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अमेरिका और चीन दोनों ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। पढ़ें पूरी खबर..

ओवैसी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से आया हुआ एक मौलाना फिलहाल ज्यादा सक्रिय हैं। वो काफी मचल रहे हैं पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आएंगे, उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है। पढ़ें पूरी खबर...

EPFO पर सरकार का बड़ा फैसला, रिटायर होने के बाद हर महीने निकाल सकेंगे पैसा EPFO को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब रिटायरमेंट के बाद आपको अपना पूरा EPF पैसा एक साथ निकालने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने रिटायरमेंट के बाद PF का पैसा किस्तों में निकालने की सुविधा यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से हर महीने, तीन महीने या साल में एक बार PF का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं, खाते में बची हुई रकम पर ब्याज भी मिलता रहेगा। पढ़ें पूरी खबर...

राजा भैया ने मंच से पवन सिंह से छीन लिया माइक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कुंडा जिले से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने रामकथा का आयोजन किया है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सुनाई जा रही इस राम कथा को सुनने के लिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत कई बड़े नाम भी पहुंचे। पवन सिंह माइक लेकर मंच पर मौजूद थे, इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। राजा भैया ने पवन सिंह से माइक छीन लिया और फिर धनंजय सिंह का नाम लेने लगे। राजा भैया के अचानक से माइक छीने जाने से पवन सिंह चौंक गए। दोनों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पढ़ें पूरी खबर...