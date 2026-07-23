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'विजय थलपति की हड्डियां तोड़ दूंगा..', धमकी देने वाले DMK विधायक पर चला कोर्ट का चाबुक

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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तमिलनाडु के CM जोसेफ विजय को 'हड्डियां तोड़ने' की धमकी देने वाले DMK विधायक मार्कंडेयन की जमानत याचिका थूथुकुडी कोर्ट ने खारिज कर दी है। विधायक 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहेंगे।

'विजय थलपति की हड्डियां तोड़ दूंगा..', धमकी देने वाले DMK विधायक पर चला कोर्ट का चाबुक

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने और उन्हें खुली धमकी देने के मामले में गिरफ्तार विलाथिकुलम के डीएमके विधायक जी.वी. मार्कंडेयन को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। थूथुकुडी की एक अदालत ने बुधवार (22 जुलाई) को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पुलिस कस्टडी की मांग भी ठुकराई गई

थूथुकुडी की न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) सुमति की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने न सिर्फ मार्कंडेयन की जमानत याचिका खारिज की, बल्कि पुलिस की उस अर्जी को भी नामंजूर कर दिया जिसमें आगे की पूछताछ के लिए विधायक की कस्टडी मांगी गई थी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में जमानत का कड़ा विरोध किया। दलील दी गई कि आरोपी ने राज्य के मुख्यमंत्री विजय थलपति को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है, इसलिए जमानत याचिका को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि सोमवार सुबह हिरासत में लिए जाने के बाद विधायक से करीब 11 घंटे तक लंबी पूछताछ की जा चुकी है, इसलिए अब पुलिस कस्टडी की कोई आवश्यकता नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने जमानत और कस्टडी, दोनों ही याचिकाएं खारिज कर दीं। फैसले के बाद विधायक को वापस पालयमकोट्टई सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

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क्या है पूरा विवाद?

पिछले शनिवार (18 जुलाई 2026) को कोविलपट्टी में आयोजित एक जनसभा के दौरान जी.वी. मार्कंडेयन ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री विजय को लेकर विवादित बयान दिया था। डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, जनसभा में डीएमके विधायक ने मुख्यमंत्री की 'हड्डियां तोड़ने' की धमकी दी थी।

इस भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं (आपराधिक धमकी और शांति भंग करने के इरादे से अपमान) के तहत मामला दर्ज हुआ। सोमवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और वह 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं।

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जमानत खारिज होने के बाद विधायक का बयान

जमानत अर्जी खारिज होने के बावजूद डीएमके विधायक के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। पुलिस वैन से वापस जेल जाते समय अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए मार्कंडेयन ने कहा, "जेल के हालात अच्छे हैं और मैं वहां खुश हूं। मुझे अब दोबारा जमानत याचिका लगाने की कोई जरूरत नहीं है।"

इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर ने मंगलवार को कहा कि गिरफ्तार द्रमुक विधायक जी.वी. मार्कंडेयन की मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के बारे में टिप्पणी से लोगों में भारी आक्रोश है, और यदि कोई उनके पास लिखित शिकायत देता है तो वह उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

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विजय के बारे में मार्कंडेयन की विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, प्रभाकर ने स्पष्ट किया कि विधानसभा परिसर के बाहर किसी विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को उनकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी की जानकारी उन्हें जरूर देनी होगी।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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