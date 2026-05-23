तमिलनाडु में 10 साल की बच्ची की हत्या, पूरे राज्य में आक्रोश; विजय बोले- कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने एक्स पर कहा, 'मैंने पुलिस को घटना की गहन, त्वरित जांच और तत्काल आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।' उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

तमिलनाडु के कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची की हत्या से पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया है। विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार ने शनिवार को कड़ी कार्रवाई का वादा किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने इस घटना को भयानक बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस को हत्या की विस्तृत व त्वरित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन और AIADMK के प्रमुख एडप्पाडी के. पलानीस्वामी समेत अन्य नेताओं ने इस मामले में न्याय की मांग की।

सीएम विजय ने एक्स पर कहा, 'मैंने पुलिस को घटना की गहन, त्वरित जांच और तत्काल आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।' उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयंबटूर में कल 10 वर्षीय एक बच्ची के साथ हुई भयावह घटना से गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। हमारे समाज में ऐसे अमानवीय और अक्षम्य आपराधिक कृत्यों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।' उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ कार्रवाई करेगी कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य कृत्यों को अंजाम देने वालों को कानून के तहत कड़ी सजा मिले। इसके लिए सभी तत्काल और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उदयनिधि स्टालिन ने विजय पर साधा निशाना डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन समेत कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की। उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर कहा, 'इस जघन्य घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हत्या के लिए न्याय की मांग हर तरफ से उठ रही है।' उन्होंने पीड़ित परिवार को द्रमुक की ओर से आश्वासन देते हुए आरोप लगाया, 'नई सरकार के सत्ता में आने के मात्र 12 दिनों में यौन अपराध और गांजा तस्करी समेत 30 से अधिक गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। अब कोयंबटूर अपहरण व हत्या की घटना सुर्खियों में है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु की जनता की ओर से मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।'