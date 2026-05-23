तमिलनाडु में 10 साल की बच्ची की हत्या, पूरे राज्य में आक्रोश; विजय बोले- कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे
मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने एक्स पर कहा, 'मैंने पुलिस को घटना की गहन, त्वरित जांच और तत्काल आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।' उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
तमिलनाडु के कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची की हत्या से पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया है। विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार ने शनिवार को कड़ी कार्रवाई का वादा किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने इस घटना को भयानक बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस को हत्या की विस्तृत व त्वरित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन और AIADMK के प्रमुख एडप्पाडी के. पलानीस्वामी समेत अन्य नेताओं ने इस मामले में न्याय की मांग की।
सीएम विजय ने एक्स पर कहा, 'मैंने पुलिस को घटना की गहन, त्वरित जांच और तत्काल आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।' उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयंबटूर में कल 10 वर्षीय एक बच्ची के साथ हुई भयावह घटना से गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। हमारे समाज में ऐसे अमानवीय और अक्षम्य आपराधिक कृत्यों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।' उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ कार्रवाई करेगी कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य कृत्यों को अंजाम देने वालों को कानून के तहत कड़ी सजा मिले। इसके लिए सभी तत्काल और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उदयनिधि स्टालिन ने विजय पर साधा निशाना
डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन समेत कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की। उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर कहा, 'इस जघन्य घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हत्या के लिए न्याय की मांग हर तरफ से उठ रही है।' उन्होंने पीड़ित परिवार को द्रमुक की ओर से आश्वासन देते हुए आरोप लगाया, 'नई सरकार के सत्ता में आने के मात्र 12 दिनों में यौन अपराध और गांजा तस्करी समेत 30 से अधिक गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। अब कोयंबटूर अपहरण व हत्या की घटना सुर्खियों में है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु की जनता की ओर से मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।'
पलानीस्वामी ने कहा, 'यह बेहद दुखद है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य यह सरकार ऐसी जघन्य घटनाओं को रोकने में विफल रही है।' उन्होंने एक्स पर कहा कि घंटों चले विरोध प्रदर्शनों के बाद इस घटना के संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक निर्दोष बच्चे की जान बचाने में असमर्थता सरकार की लापरवाही को दर्शाती है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम के प्रमुख टी टी वी दिनाकरन ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार से कोयंबटूर जिले में 10 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा, 'इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें