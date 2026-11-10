सीएम विजय की इमरजेंसी बैठक, अनंत सिंह के शाही तोहफों ने उड़ाए होश, पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मुकदमे में NSA अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख का नाम आने से हड़कंप मच गया है। विदेश मंत्रालय ने मामले को पूरी तरह बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए साफ कर दिया कि भारत ऐसे झूठे आरोपों और समन को स्वीकार नहीं करता।

Top News Today: खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मुकदमे में भारत के बड़े अधिकारियों के नाम आने से विवाद खड़ा हो गया है। विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अचानक अपनी पार्टी टीवीके के सभी विधायकों को चेन्नई बुला लिया है। 11 नवंबर को होने वाली इस इमरजेंसी बैठक से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दूसरी ओर मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह बेटी की शादी और बेटे के जनेऊ में खजाना खोल रहे हैं। दामाद को 3 करोड़ की डिफेंडर और बेटे को 1 करोड़ की बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर रहे हैं। पढ़ें शाम की पांच बड़ी खबरें...

आतंकी पन्नू मामले में समन पर विवाद खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका की अदालत में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। भारत ने इस मामले को पूरी तरह झूठा और गलत इरादे वाला बताया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कहा कि भारत अपने बड़े अधिकारियों पर लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों और ऐसे मुकदमों को नहीं मानता। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए जा रहे झूठे और बुरे इरादे वाले हमलों को खारिज करते हैं। इन बेवजह के मुकदमों को भी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि भारत में कोर्ट के कागजात भेजने का अनुरोध सिर्फ भारत की तय केंद्र एजेंसी के जरिए ही किया जा सकता है। यह काम कानून और न्याय मंत्रालय का है। पढ़ें पूरी खबर...

विजय थलपति ने टीवीके की इमरजेंसी बैठक बुलाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को चेन्नई में जरूरी बैठक के लिए बुलाया है। यह बैठक 11 नवंबर को पार्टी मुख्यालय पन्नैयूर में होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विजय करेंगे। पार्टी के महासचिव और मंत्री एन आनंद समेत कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, विधायकों के व्यवहार को लेकर बढ़ते विवाद और राजनीतिक दबाव के बीच यह बैठक बुलाई गई है। करीब छह महीने पहले बनी टीवीके सरकार की छवि पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। नेतृत्व चाहता है कि विधायक अनुशासन में रहें और सार्वजनिक रूप से अपना व्यवहार सही रखें। बैठक में विधायकों को साफ हिदायत दी जा सकती है कि वे अपने पद का गलत इस्तेमाल न करें और लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लें। पढ़ें पूरी खबर...

अनंत सिंह ने दामाद को डिफेंडर और बेटे को देंगे बीएमडब्ल्यू जदयू से निकाले गए मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को 3 करोड़ रुपये की डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। बेटी शिवांगी की शादी के साथ बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार भी हो रहा है। इस मौके पर वे अपने बेटे को 1 करोड़ रुपये की लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार भी तोहफे में देंगे। अनंत सिंह खुद भी करीब 2.75 करोड़ रुपये की लैंड क्रूजर गाड़ी से घूमते हैं। उनके परिवार के पास 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के हलफनामे में उन्होंने अपनी सालाना आय 39 लाख और पत्नी की 88 लाख रुपये बताई थी। उनकी पत्नी नीलम देवी भी मोकामा से विधायक रह चुकी हैं। अनंत सिंह के पास कुल 37 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है, जबकि पत्नी के पास 63 करोड़ की संपत्ति है। वे गाड़ियों और घोड़ों के शौकीन हैं। उनके पास 2.70 करोड़ की टोयोटा लैंड क्रूजर, 48 लाख की फॉर्च्यूनर और एक महिंद्रा एक्सयूवी 500 कार है। पत्नी के पास भी इनोवा, फॉर्च्यूनर और थार जैसी गाड़ियां हैं। उन्होंने घर में गाय, भैंस, हाथी और घोड़े भी पाल रखे हैं। शेयर बाजार में भी 10 करोड़ से ज्यादा का निवेश है। पढ़ें पूरी खबर...

अरुण गोविल नहीं बनना चाहते थे दशरथ नितेश तिवारी की फिल्म रामायण हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। दिवाली के बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाका किया है। इस फिल्म में पुराने रामायण के राम अरुण गोविल ने दशरथ का किरदार निभाया है। लेकिन अरुण गोविल पहले यह किरदार नहीं करना चाहते थे। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने उन्हें मनाया। उन्होंने हाल में कहा कि अगर वे इस रोल को लेकर सही महसूस नहीं करते तो करते ही नहीं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो शुरुआत में मैं यह रोल नहीं करना चाहता था। लेकिन नितेश तिवारी ने मुझे राजी किया। उन्हें पुरानी और नई रामायण के बीच कुछ कनेक्शन चाहिए था। पढ़ें पूरी खबर...