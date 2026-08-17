कोई सफाई नहीं सुननी, कर्नाटक में तीन तमिलों की हत्या पर भड़के थलपति विजय
शिकारियों के संदेह में तीन तमिलों की हत्या पर तमिलनाडु के सीएम विजय भड़क उठे हैं। यह हत्या कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा की गई है। विजय ने कहाकि इस घटना को लेकर किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन स्वीकार नहीं किया जा सकता।
शिकारियों के संदेह में तीन तमिलों की हत्या पर तमिलनाडु के सीएम विजय भड़क उठे हैं। यह हत्या कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा की गई है। विजय ने कहाकि इस घटना को लेकर किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन स्वीकार नहीं किया जा सकता। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री काजगम (टीवीके) के आधिकारिक एक्स हैंडल पर उनका बयान शेयर किया गया है। इसमें विजय ने कहाकि एंथनी सामी, जॉन रोज पीटर और कुमार, कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हानुर तालुक के गांवों में रहने वाले तमिल थे। 15 अगस्त 2026 की सुबह कर्नाटक वन विभाग के अधिकारियों ने कावेरी वाइल्डलाइफ सेंचुरी क्षेत्र में इन लोगों को गोली मार दी। उन्होंने कहाकि यह दिल तोड़ देने वाली बात है। मैं इस नरसंहार की कड़ी निंदा करता हूं।
सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा ना हो
विजय ने आगे कहाकि मौत के वक्त के हालात को लेकर पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कर्नाटक वन विभाग द्वारा पेश की गई सफाई की भी आलोचना की। तमिलनाडु के सीएम ने कहाकि इस घटना के बारे में कर्नाटक वन विभाग ने जो भी बताया है वह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहाकि गुनाहगारों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। विजय ने कहाकि इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए और पीड़ितों के परिवारों को कर्नाटक सरकार से मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने कहाकि इस क्रूर घटना के बारे में ईमानदार जांच की जानी चाहिए। एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जानी चाहिए और जिम्मेदारों को उचित सजा दी जानी चाहिए। मैं कर्नाटक सरकार से आग्रह करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसी घटना दोबारा न हो।
घटना को लेकर तनाव का माहौल
वहीं, रविवार को चामराजनगर और मैसूरु में प्रदर्शन हुए। इस दौरान 15 अगस्त को वन विभाग के कर्मचारियों से कथित मुठभेड़ में मारे गए तीनों लोगों के लिए न्याय की मांग की गई। चामराजनगर जिले के हनूर में इस घटना को लेकर तनाव का माहौल है। गांव वाले और तीनों मृतकों के परिजन डट्टी जंगल क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे थे। यह लोग वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने माले महादेश्वर बेट्टा जाने वाली सड़क को बंद कर दिया और गोलीबारी में शामिल वन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों, जिनमें डीएमके और पीएमके शामिल हैं, ने दावा किया कि तीनों पीड़ित तमिल थे और अधिकारियों के यह कहने पर सवाल उठाया कि वे शिकार करने वाले थे।
फायरिंग करने वालों को लाएं सामने
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उन वनकर्मियों को मौके पर लाया जाए जिन्होंने फायरिंग की और उनसे पूछताछ की जाए। टीवी पर दिखाए गए दृश्य में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की होती नजर आ रही है। ग्रामीणों ने तीन पुरुषों को गोली मारने के वनकर्मियों के अधिकार पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि भले ही वे शिकार के लिए जंगल में गए हों, उन्हें मारना नहीं चाहिए था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।