बिना रुकावट मिलेगी पीने के पानी की सप्लाई, CM विजय ने दिए 340 करोड़ रुपये
खास तौर पर, चेन्नई, कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, कांचीपुरम समेत 20 जिलों में 19 से 59 परसेंट बारिश की कमी दर्ज की गई। इस बीच, चेंगलपट्टू और रामनाथपुरम जिलों में 60 परसेंट से ज्यादा की भारी कमी दर्ज की गई।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शुक्रवार को राज्य भर में बिना रुकावट पीने के पानी की सप्लाई पक्का करने और खेती के जरूरी कामों में मदद के लिए 340 करोड़ रुपये दिए। यह निर्देश उनके नेतृत्व में सेक्रेटेरिएट में हुई एक पूरी रिव्यू मीटिंग के बाद जारी किया गया।
एक ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक, मीटिंग में साउथ-वेस्ट मॉनसून की बारिश, जिलों में पीने के पानी का बंटवारा और खेती की फसलों की स्थिति का आकलन किया गया। मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने कई खास मुद्दों का बड़े पैमाने पर रिव्यू किया, जिसमें बांधों में पानी जमा करने का लेवल और रिजर्व, तमिलनाडु में अब तक हुई साउथ-वेस्ट मॉनसून बारिश की मात्रा और कम बारिश वाले जिलों की जमीनी स्थिति और शहरी और ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी का बंटवारा शामिल है।
इसके अलावा, विजय ने चल रहे खेती के कामों, कुरुवई खेती की स्थिति, किसानों को कुरुवई पैकेज के बंटवारे, मवेशियों के लिए चारे की उपलब्धता और स्टॉक, और पीने के पानी की सप्लाई और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति और उन्हें लागू करने का भी रिव्यू किया। मीटिंग में पेश किए गए डेटा से पता चला कि जून से 31 जुलाई, 2026 तक दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रही है।
खास तौर पर, चेन्नई, कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, कांचीपुरम समेत 20 जिलों में 19 से 59 परसेंट बारिश की कमी दर्ज की गई। इस बीच, चेंगलपट्टू और रामनाथपुरम जिलों में 60 परसेंट से ज्यादा की भारी कमी दर्ज की गई। पीने के पानी के सोर्स को मजबूत करने की तुरंत जरूरत पर जोर देते हुए, सीएम ने अधिकारियों को जरूरी काम करने का निर्देश दिया, जिसमें मौजूदा बोरवेल से गाद निकालना, नए बोरवेल खोदना, हेडवर्क्स पर और इनफिल्ट्रेशन कुओं को ठीक करना और बनाना, और पानी को दूसरी तरफ मोड़ने वाले चैनल बनाना शामिल है।
इसके अलावा, खराब बिजली के केबल और ट्रांसफॉर्मर को ठीक करने, बिजली जाने से पंप की दिक्कतों को ठीक करने के लिए वाल्व और इक्विपमेंट ठीक करने, पुरानी मोटर और खराब पाइप बदलने, और लोगों को जरूरी पीने के पानी की सप्लाई पक्का करने के लिए जरूरी इलाकों में पानी के टैंकर तैनात करने के निर्देश दिए गए। एग्रीकल्चर और किसान कल्याण डिपार्टमेंट का रिव्यू करते हुए यह देखा गया कि 30 जुलाई, 2026 तक कुरुवई पैकेज स्कीम के तहत 2,85,350 एकड़ ज़मीन रजिस्टर हो चुकी है।
बंटवाए गए 134 करोड़ रुपये में से अब तक 16.93 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। डिपार्टमेंट की योजना 15 अगस्त, 2026 तक कुरुवई पैकेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करने की है, इस काम को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तेजी से करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, सूखे की मौजूदा स्थिति के कारण, अधिकारियों को ब्लॉक लेवल पर मवेशियों के लिए चारे का काफी स्टॉक बनाए रखने की सलाह दी गई। इन कामों को तेजी से करने के लिए, मुख्यमंत्री ने कुल 340 करोड़ रुपये का फंड देने का आदेश दिया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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