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CM शुभेंदु ने छीना BJP सांसद से सम्मान, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा ऐलान; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद नागेंद्र राय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें दिया गया बंगा विभूषण सम्मान वापस ले लिया, वहीं बिहार में भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है।

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शाम की बड़ी खबरें

Top News Today: पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उन्हें इसी साल फरवरी में प्रदान किया गया प्रतिष्ठित बंगा विभूषण सम्मान तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया और रद्द कर दिया, तो दूसरी ओर बिहार में आरा के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए दिवंगत के परिवार को आर्थिक सहायता देने के साथ एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान करने की घोषणा की।

सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने पर भाजपा सांसद को झटका

पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय (अनंत महाराज) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें दिया गया बंगा विभूषण सम्मान तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। यह पुरस्कार उन्हें फरवरी 2026 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने प्रदान किया था। वर्तमान में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि कुछ नए तथ्य और परिस्थितियां सामने आने के बाद सक्षम अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नागेंद्र राय के पास यह सम्मान बने रहना इसकी गरिमा, प्रतिष्ठा और उद्देश्य के अनुकूल नहीं है। इसलिए 21 फरवरी 2026 को दिया गया बंगा विभूषण सम्मान रद्द कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान

आरा के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी तथा एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी की शिकायत पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस एनकाउंटर में पहली गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच चल रही है। पढ़ें पूरी खबर...

मेटा का बड़ा एक्शन: 7.56 लाख अकाउंट हटाए

फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया। कंपनी ने बताया कि उसने ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों से जुड़े होने के संदेह वाले कुल 7 लाख 56 हजार अकाउंट हटा दिए हैं। यह कार्रवाई दुनिया के पहले किशोर सोशल मीडिया बैन लागू होने के बाद की गई। मेटा के अनुसार, दिसंबर से जून तक के छह महीनों में बैन लागू होने से पहले 4 लाख 62 हजार संदिग्ध इंस्टाग्राम और 2 लाख 94 हजार फेसबुक अकाउंट डिएक्टिवेट किए गए। जनवरी तक इंस्टाग्राम पर यह संख्या 3 लाख 31 हजार और फेसबुक पर 1 लाख 73 हजार पहुंच गई थी। पढ़ें पूरी खबर...

सोना सस्ता हुआ, 22 कैरेट का भाव 1.41 लाख रुपये के करीब

गुरुवार 13 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 88 रुपये सस्ता होकर 1,54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,41,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बुधवार को सोना 114 रुपये चढ़कर करीब 1.55 लाख रुपये पर बंद हुआ था। ऐसे में जो लोग गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश की योजना बना रहे हैं, वे मौजूदा भावों पर नजर रख सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

श्रीलंका टेस्ट में भारत उतार सकता है तीन बाएं हाथ के स्पिनर

गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल ने गुरुवार को संकेत दिया कि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत बाएं हाथ के तीन स्पिनरों ( कुलदीप यादव, मानव सुथार और रविंद्र जडेजा) को एक साथ मैदान पर उतार सकता है। मोर्कल के अनुसार, तीनों की गेंदबाजी में अलग-अलग विविधता और विकेट लेने की क्षमता है। कुलदीप की कलाई स्पिन बल्लेबाजों को चकमा दे सकती है, जडेजा की सटीक गेंदबाजी बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर सकती है, जबकि सुथार पारंपरिक बाएं हाथ की स्पिन की याद दिलाते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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