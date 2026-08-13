CM शुभेंदु ने छीना BJP सांसद से सम्मान, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा ऐलान; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद नागेंद्र राय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें दिया गया बंगा विभूषण सम्मान वापस ले लिया, वहीं बिहार में भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है।

Top News Today: पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उन्हें इसी साल फरवरी में प्रदान किया गया प्रतिष्ठित बंगा विभूषण सम्मान तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया और रद्द कर दिया, तो दूसरी ओर बिहार में आरा के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए दिवंगत के परिवार को आर्थिक सहायता देने के साथ एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान करने की घोषणा की।

सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने पर भाजपा सांसद को झटका पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय (अनंत महाराज) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें दिया गया बंगा विभूषण सम्मान तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। यह पुरस्कार उन्हें फरवरी 2026 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने प्रदान किया था। वर्तमान में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि कुछ नए तथ्य और परिस्थितियां सामने आने के बाद सक्षम अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नागेंद्र राय के पास यह सम्मान बने रहना इसकी गरिमा, प्रतिष्ठा और उद्देश्य के अनुकूल नहीं है। इसलिए 21 फरवरी 2026 को दिया गया बंगा विभूषण सम्मान रद्द कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान आरा के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी तथा एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी की शिकायत पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस एनकाउंटर में पहली गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच चल रही है। पढ़ें पूरी खबर...

मेटा का बड़ा एक्शन: 7.56 लाख अकाउंट हटाए फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया। कंपनी ने बताया कि उसने ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों से जुड़े होने के संदेह वाले कुल 7 लाख 56 हजार अकाउंट हटा दिए हैं। यह कार्रवाई दुनिया के पहले किशोर सोशल मीडिया बैन लागू होने के बाद की गई। मेटा के अनुसार, दिसंबर से जून तक के छह महीनों में बैन लागू होने से पहले 4 लाख 62 हजार संदिग्ध इंस्टाग्राम और 2 लाख 94 हजार फेसबुक अकाउंट डिएक्टिवेट किए गए। जनवरी तक इंस्टाग्राम पर यह संख्या 3 लाख 31 हजार और फेसबुक पर 1 लाख 73 हजार पहुंच गई थी। पढ़ें पूरी खबर...

सोना सस्ता हुआ, 22 कैरेट का भाव 1.41 लाख रुपये के करीब गुरुवार 13 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 88 रुपये सस्ता होकर 1,54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,41,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बुधवार को सोना 114 रुपये चढ़कर करीब 1.55 लाख रुपये पर बंद हुआ था। ऐसे में जो लोग गोल्ड ज्वैलरी खरीदने या निवेश की योजना बना रहे हैं, वे मौजूदा भावों पर नजर रख सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर...