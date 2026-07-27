ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों से मिलेंगे CM शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में होने वाला है बड़ा खेल?
बंगाल की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसदों से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। अब इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है।
पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर बड़ा उथल-पुथल का माहौल बनता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आने वाले हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बंगाल सीएम इन बागी सांसदों से क्यों मिलाना चाहते हैं? क्या अंदरखाने कोई सियासी खिचड़ी पक रही है या बात कुछ और है। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री मंगलवार को दोपहर एक बजे इन सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। बैठक के संभावित स्थान के रूप में बंग भवन को अंतिम रूप दिए जाने की तैयारी चल रही है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोमवार दोपहर को कम से कम एक सांसद को समय और स्थान की आधिकारिक पुष्टि भी भेज दी थी। हालांकि, बंगाल सचिवालय के वरिष्ठ सूत्रों ने अभी इस पूरे मामले पर पक्के तौर पर कुछ कहने से इनकार किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की मंगलवार सुबह की कई महत्वपूर्ण बैठकें पहले से तय हैं और उन्हीं बैठकों के बाद दिल्ली दौरे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भी मुख्यमंत्री ने अपना प्रस्तावित दिल्ली दौरा अचानक रद्द कर दिया था। इस बार भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच, एनसीपीआई से जुड़ी सांसद शताब्दी रॉय को दोपहर एक बजे की संभावित बैठक की पुष्टि मिल चुकी है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें आधिकारिक रूप से समय भी बताया गया है।
बैठक का एजेंडा क्या?
बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) फंड के इस्तेमाल से जुड़ा हो सकता है। चूंकि ये सांसद अब एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनके क्षेत्रीय विकास फंड से होने वाले खर्च पश्चिम बंगाल की प्रमुख प्राथमिकताओं और सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर किए जाएं। राज्य प्रशासन चाहता है कि विकास कार्यों में किसी तरह का दोहराव या असमन्वय न हो और फंड का अधिकतम उपयोग राज्य की जरूरतों के अनुरूप हो। लेकिन सूत्रों का मानना है कि बैठक का एजेंडा केवल एमपीलैड्स फंड तक सीमित रहने की संभावना कम है।
न्यूज18 ने एनसीपीआई के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया है कि कि चर्चा का दायरा और व्यापक हो सकता है। इसमें यह भी शामिल हो सकता है कि ये सांसद विकास परियोजनाओं पर बंगाल सरकार के साथ किस तरह सक्रिय सहयोग कर सकते हैं। साथ ही, संसद के चल रहे मानसून सत्र में राज्य के हितों से जुड़े किन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाना चाहिए, इस पर भी विचार-विमर्श हो सकता है। राज्य सरकार चाहती है कि संसद में भी पश्चिम बंगाल से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आवाज बुलंद की जाए।
टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवाल
हालांकि, बैठक का समय राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभी तक इन सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है, हालांकि उन्हें सदन में अलग बैठने की अनुमति दे दी गई है। हाल की सर्वदलीय बैठक में उनके शामिल होने पर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी हुई थी। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इस बदलाव को चुनौती देना शुरू कर दिया है। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले और इन सांसदों के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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