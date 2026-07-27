ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों से मिलेंगे CM शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में होने वाला है बड़ा खेल?

बंगाल की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसदों से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। अब इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है।

पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर बड़ा उथल-पुथल का माहौल बनता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आने वाले हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बंगाल सीएम इन बागी सांसदों से क्यों मिलाना चाहते हैं? क्या अंदरखाने कोई सियासी खिचड़ी पक रही है या बात कुछ और है। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री मंगलवार को दोपहर एक बजे इन सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। बैठक के संभावित स्थान के रूप में बंग भवन को अंतिम रूप दिए जाने की तैयारी चल रही है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोमवार दोपहर को कम से कम एक सांसद को समय और स्थान की आधिकारिक पुष्टि भी भेज दी थी। हालांकि, बंगाल सचिवालय के वरिष्ठ सूत्रों ने अभी इस पूरे मामले पर पक्के तौर पर कुछ कहने से इनकार किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की मंगलवार सुबह की कई महत्वपूर्ण बैठकें पहले से तय हैं और उन्हीं बैठकों के बाद दिल्ली दौरे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भी मुख्यमंत्री ने अपना प्रस्तावित दिल्ली दौरा अचानक रद्द कर दिया था। इस बार भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच, एनसीपीआई से जुड़ी सांसद शताब्दी रॉय को दोपहर एक बजे की संभावित बैठक की पुष्टि मिल चुकी है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें आधिकारिक रूप से समय भी बताया गया है।

बैठक का एजेंडा क्या? बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) फंड के इस्तेमाल से जुड़ा हो सकता है। चूंकि ये सांसद अब एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनके क्षेत्रीय विकास फंड से होने वाले खर्च पश्चिम बंगाल की प्रमुख प्राथमिकताओं और सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर किए जाएं। राज्य प्रशासन चाहता है कि विकास कार्यों में किसी तरह का दोहराव या असमन्वय न हो और फंड का अधिकतम उपयोग राज्य की जरूरतों के अनुरूप हो। लेकिन सूत्रों का मानना है कि बैठक का एजेंडा केवल एमपीलैड्स फंड तक सीमित रहने की संभावना कम है।

न्यूज18 ने एनसीपीआई के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया है कि कि चर्चा का दायरा और व्यापक हो सकता है। इसमें यह भी शामिल हो सकता है कि ये सांसद विकास परियोजनाओं पर बंगाल सरकार के साथ किस तरह सक्रिय सहयोग कर सकते हैं। साथ ही, संसद के चल रहे मानसून सत्र में राज्य के हितों से जुड़े किन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाना चाहिए, इस पर भी विचार-विमर्श हो सकता है। राज्य सरकार चाहती है कि संसद में भी पश्चिम बंगाल से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आवाज बुलंद की जाए।