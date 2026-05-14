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बंगाल के स्कूलों में अब रोज गूंजेगा 'वंदे मातरम', शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जारी किया फरमान

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की सभा के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है।

बंगाल के स्कूलों में अब रोज गूंजेगा 'वंदे मातरम', शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जारी किया फरमान

पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की सभा के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, स्कूल शुरू होने पर आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा में हर छात्र को 'वंदे मातरम' गाने में भाग लेना होगा। संस्थानों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व के सभी आदेशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में कक्षाओं के प्रारंभ से पहले विद्यालय सभा-प्रार्थना के दौरान भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

शिक्षा निदेशक ने 13 मई को सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि सुबह की सभा में 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य होगा, ताकि राज्य के हर स्कूल में सभी बच्चे इसे गा सकें। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रगीत का गायन प्रारंभिक सभा में होगा और स्कूल अधिकारियों को इसके कार्यान्वयन का पूरा दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है।

केंद्र की पहल के बाद लिया गया कदम

बता दें कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदमों के कुछ समय बाद आया है। केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 'वंदे मातरम' के गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

पहले केवल 'जन गण मन' गाया जाता था

राज्य के स्कूलों में अब तक मुख्य रूप से राष्ट्रगान 'जन गण मन' (रवींद्रनाथ टैगोर रचित) ही गाया जाता था। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हाल के वर्षों में 'बांग्लार माटी बांग्लार जल' (टैगोर रचित) को राज्य गीत के रूप में पेश किया था। अब 'वंदे मातरम' (बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित) के शामिल होने से सुबह की सभा में गीतों की संख्या बढ़ गई है।

शिक्षकों में समय प्रबंधन को लेकर चिंता

वामपंथी विचारधारा वाले एक प्रमुख शिक्षक संगठन के प्रवक्ता ने कहा है कि इस संबंध में अभी और स्पष्टता की आवश्यकता है कि क्या तीनों गीत रोजाना गाए जाएंगे और उन्हें मौजूदा समय-सारणी में कैसे समायोजित किया जाएगा। उन्होंने सीमित समय में सभी गीतों के गायन की व्यवहारिक व्यवस्था पर सवाल उठाया है।

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एजेंसी इनपुट के साथ

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

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देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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