पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का 'SIR' करवाएंगे CM शुभेंदु अधिकारी, तैयारी शुरू

पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार राज्य में डॉक्टरों का एसआईआर करवाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इस प्रक्रिया में 1 लाख से ज्यादा डॉक्टरों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

पूरे देश में इस समय पर वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया (SIR) पर चर्चा तेज है। पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की भाजपा सरकार ने डॉक्टरों की पहचान के लिए भी एक SIR मॉडल अपनाने का फैसला लिया है। राज्य में फैले फर्जी डॉक्टरों के नेक्सस को तोड़ने के लिए बंगाल मेडीकल काउंसिल ने 1 लाख से ज्यादा पंजीकृत डॉक्टरों के दस्तावेजों की जांच करने का फैसला किया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री शराद्वत मुखर्जी ने इस प्रक्रिया की तैयारी शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि डॉक्टरों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया स्टेट इंस्पेक्शन एंड रीवैलिडेशन (SIR) के मॉडल की तहत होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत डॉक्टरों के सर्टिफिकेट की गहन जांच की जाएगी। इसके अलावा अन्य प्रक्रियाओं को भी अपनाया जाएगा।

असली डॉक्टर को परेशानी नहीं होगी- बंगाल स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने भरोसा दिलाया था कि वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया में सच्चे वोटरों को कोई परेशानी नहीं होगी, उसी तरह बंगाल सरकार के मंत्री ने भी सही डॉक्टरों को भरोसा दिलाया है कि इस प्रक्रिया की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शुभेंदु सरकार में मंत्री मुखर्जी ने कहा कि इस अभियान में उन डॉक्टरों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जिन्होंने 1996 के बाद स्वास्थ्य विभाग में अपना पंजीकरण करवाया है।

सत्यापन के दो तरीके, कैसे काम करेगी शुभेंदु सरकार शुभेंदु सरकार के मुताबिक डॉक्टरों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सरकार दो तरीके से काम करेगी। इसमें पहला तरीका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाएगा। इसमें डॉक्टरों को स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। दूसरी स्थिति में बीमार रहने वाले या वरिष्ठ डॉक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी दस्तावेजों के सत्यापन की सुविधा दी जाएगी। सरकार के मुताबिक, इस प्रक्रिया का फायदा यह होगा कि जो डॉक्टर इस दुनिया से जा चुके हैं। जो विदेश में रह रहे हैं या फिर चिकित्सा का काम छोड़ चुके हैं। ऐसे डॉक्टरों के नाम स्थाई रूप से हटा दिए जाएंगे।