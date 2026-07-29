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बंगाल के 80 हजार स्कूलों को CM शुभेंदु अधिकारी ने दी खुशखबरी, उठाया बड़ा कदम

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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शुभेंदु ने कहा कि एक पायलट परियोजना के तहत इस्कॉन कोलकाता के एक व्यापक क्षेत्र में स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करायेगा, जबकि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विद्यार्थियों को अंडे भी उपलब्ध कराएगी।

CM Suvendu Adhikari gave good news to 80 thousand schools of Bengal took a big step
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य के 80 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बड़ा कदम उठाते हुए खुशखबरी दी है। अधिकारी ने कहा कि राज्य के 80,375 सरकारी, सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों के विकास के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से 296.64 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।

शुभेंदु ने कहा कि एक पायलट परियोजना के तहत इस्कॉन कोलकाता के एक व्यापक क्षेत्र में स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करायेगा, जबकि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विद्यार्थियों को अंडे भी उपलब्ध कराएगी। समग्र अनुदान के तहत धनराशि जारी करने की घोषणा करते हुए शुभेंदु ने कहा, ''हालांकि स्कूलों की संख्या को देखते हुए यह राशि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यह धनराशि संस्थानों के लिए बहुत आवश्यक थी।''

मुख्यमंत्री ने कहा, ''पिछली सरकार की गत तीन वर्षों की नीतिगत विफलताओं, उसके अहंकार और उपेक्षा के कारण शैक्षणिक संस्थान वंचित रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि स्कूलों के लिए दिए जाने वाले समग्र अनुदान का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करती है।

शुभेंदु ने कहा कि पायलट परियोजना के तहत कोलकाता के व्यापक क्षेत्र में विद्यार्थियों को इस्कॉन द्वारा ''सात्विक और पौष्टिक भोजन'' उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि भोजन के साथ-साथ, राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विद्यार्थियों को अंडे भी उपलब्ध कराएगी, ताकि उन्हें प्रोटीन से भरपूर और संतुलित आहार मिल सके।

बंगाल स्वास्थ्य अवसंरचना को उन्नत बनाएगा: शुभेंदु

वहीं, इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, सरकारी अस्पतालों में बेहतर बुनियादी ढांचा और डॉक्टरों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियां समेत राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। राज्य के 100 नीट 'टॉपर' के अभिनंदन समारोह में शुभेंदु ने कहा कि सरकार एक ऐसा स्वास्थ्य तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो डॉक्टरों को ज्यादा उत्साह के साथ सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राज्य सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, ''हम ऐसी स्वास्थ्य अवसंरचना बनाएंगे कि डॉक्टर खुद काम करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करेंगे। हमारा मकसद उन्हें प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर राज्य संचालित अस्पतालों तक, एक स्वस्थ और पेशेवर काम का माहौल देना है।''

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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