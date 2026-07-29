बंगाल के 80 हजार स्कूलों को CM शुभेंदु अधिकारी ने दी खुशखबरी, उठाया बड़ा कदम
शुभेंदु ने कहा कि एक पायलट परियोजना के तहत इस्कॉन कोलकाता के एक व्यापक क्षेत्र में स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करायेगा, जबकि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विद्यार्थियों को अंडे भी उपलब्ध कराएगी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य के 80 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बड़ा कदम उठाते हुए खुशखबरी दी है। अधिकारी ने कहा कि राज्य के 80,375 सरकारी, सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों के विकास के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से 296.64 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।
शुभेंदु ने कहा कि एक पायलट परियोजना के तहत इस्कॉन कोलकाता के एक व्यापक क्षेत्र में स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करायेगा, जबकि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विद्यार्थियों को अंडे भी उपलब्ध कराएगी। समग्र अनुदान के तहत धनराशि जारी करने की घोषणा करते हुए शुभेंदु ने कहा, ''हालांकि स्कूलों की संख्या को देखते हुए यह राशि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यह धनराशि संस्थानों के लिए बहुत आवश्यक थी।''
मुख्यमंत्री ने कहा, ''पिछली सरकार की गत तीन वर्षों की नीतिगत विफलताओं, उसके अहंकार और उपेक्षा के कारण शैक्षणिक संस्थान वंचित रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि स्कूलों के लिए दिए जाने वाले समग्र अनुदान का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करती है।
शुभेंदु ने कहा कि पायलट परियोजना के तहत कोलकाता के व्यापक क्षेत्र में विद्यार्थियों को इस्कॉन द्वारा ''सात्विक और पौष्टिक भोजन'' उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि भोजन के साथ-साथ, राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विद्यार्थियों को अंडे भी उपलब्ध कराएगी, ताकि उन्हें प्रोटीन से भरपूर और संतुलित आहार मिल सके।
बंगाल स्वास्थ्य अवसंरचना को उन्नत बनाएगा: शुभेंदु
वहीं, इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, सरकारी अस्पतालों में बेहतर बुनियादी ढांचा और डॉक्टरों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियां समेत राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। राज्य के 100 नीट 'टॉपर' के अभिनंदन समारोह में शुभेंदु ने कहा कि सरकार एक ऐसा स्वास्थ्य तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो डॉक्टरों को ज्यादा उत्साह के साथ सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राज्य सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, ''हम ऐसी स्वास्थ्य अवसंरचना बनाएंगे कि डॉक्टर खुद काम करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करेंगे। हमारा मकसद उन्हें प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर राज्य संचालित अस्पतालों तक, एक स्वस्थ और पेशेवर काम का माहौल देना है।''
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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