मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया! CM के करीबी विधायक ने बताई अंदरूनी बात; क्या बोले

इस बीच, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्पष्ट किया है कि विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई है और कोई अन्य फैसला भी अभी नहीं लिया गया है। उन्होंने मीडिया से इस मुद्दे पर कयास न लगाने की अपील की।

दक्षिणी राज्य कर्नाटक में चल रहे सियासी नाटक और सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष आर.वी. देशपांडे ने बुधवार (27 मई) को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें बताया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। सीएम के करीबी और पूर्व मंत्री देशपांडे ने इससे पहले सिद्धारमैया से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जब कुछ विधायकों ने जोर देकर कहा कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तो CM ने जवाब दिया कि उन्होंने हाई कमान को अपना वचन दे दिया है और वे उसका सम्मान करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, कई मंत्रियों और विधायकों ने भी सिद्धारमैया से उनके आवास पर जाकर मुलाक़ात की है और उनके साथ चर्चा की है। उन मंत्रियों ने भी जोर देकर कहा कि उन्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए और कहा कि वे इस मामले पर पार्टी हाई कमान से चर्चा करेंगे। देशपांडे के अलावा कांग्रेस के एक और विधायक अशोक एम पट्टन ने भी कहा कि इस बात की संभावना है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुरुवार को अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही राज्यपाल से मिलने का समय ले लिया है।

कल दोपहर 3 बजे के बाद इस्तीफा संभव उन्होंने कहा, "हम CM के घर गए थे। मुझे लगता है कि CM कल दोपहर 3 बजे के बाद अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। उन्होंने पहले ही राज्यपाल से मिलने का समय ले लिया है। अगले CM के बारे में फ़ैसला हाई कमान करेगा। सुरजेवाला पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। पूरी संभावना है कि DK शिवकुमार ही CM बनेंगे। हाई कमान जो भी कहेगा, वे उसका पालन करेंगे।"

विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई इस बीच, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्पष्ट किया है कि विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई है और कोई अन्य फैसला भी अभी नहीं लिया गया है। उन्होंने मीडिया से इस मुद्दे पर कयास न लगाने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी व्यक्तियों के हित में नहीं बल्कि कर्नाटक के हित में निर्णय लेगी और कहा कि कांग्रेस अपने नेतृत्व संबंधी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम है और कोई भी निर्णय लिए जाने पर जनता को सूचित करेगी।

अटकलों में न पड़ें: सुरजेवाला सुरजेवाला ने कहा, "फिलहाल, कांग्रेस पार्टी द्वारा विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। अभी तक कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे-जैसे स्थिति में बदलाव आएगा, हम आपको सूचित करते रहेंगे। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि एक महीना, 20 दिन, कल, छह महीने या एक साल बाद क्या होगा-यह तो अटकलबाजी होगी।" बेंगलुरु में पत्रकारों से उन्होंने कहा, "मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अटकलों में न पड़ें।"

राज्यपाल से मिलने का समय मांगा उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इस बात की अटकलें तेज हैं कि सिद्धारमैया अगले कुछ दिनों में, संभवतः बृहस्पतिवार को, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और अपने उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पद दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और उसी दिन अपने आधिकारिक आवास पर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ नाश्ते पर बैठक करने वाले हैं। यह घटनाक्रम उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के लिए रास्ता बनाने को कहा है और उन्हें राज्यसभा सीट सहित पार्टी में एक केंद्रीय भूमिका की पेशकश की है। कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ कर्नाटक में आगामी चार राज्यसभा सीटों और सात विधान परिषद सीटों के चुनावों के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा, "एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार को बताया था कि इस विषय पर बहुत विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। कई नामों पर मंथन और चर्चा हुई तथा कई सुझाव प्राप्त हुए। सिद्धरमैया और शिवकुमार से कुछ और सुझाव आने बाकी हैं।"