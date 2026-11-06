INDIA गठबंधन के CM सरकार बचाने में लगे, 14 दिनों का मिला है अल्टीमेटम; इस्तीफे शुरू
जम्मू और कश्मीर में सियासत गरमा गई है। वजह है दो दर्जन से ज्यादा विधायकों की नाराजगी। इसके तार कैबिनेट विस्तार से भी जोड़े जा रहे हैं। खबरें हैं कि नाराज विधायकों ने 14 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। वहीं, हाल ही में एक सांसद इस्तीफा दे चुके हैं।
जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाराज विधायकों की बैठकों का दौर जारी है। अब खबर है कि कुछ नाराज विधायक शुक्रवार को पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर सकते हैं। अटकलें ये भी हैं कि इस बैठक में उमर भी शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि नाराज 25 विधायकों ने 14 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी दे दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पार्टी नेतृत्व लगातार नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को पार्टी प्रमुख के साथ उनकी बैठक होने जा रही है। खास बात है कि ईदगाह के विधायक मुबारक गुल को शामिल न किए जाने पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। पहले कहा जा रहा था कि बुधवार को वह मीडिया को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को होने वाली संभावित बैठक के मद्देनजर उसे टाल दिया गया था।
कहां से शुरू हुई नाराजगी
कहा जाता है कि नाराजगी की शुरुआत 27 अक्टूबर को कैबिनेट विस्तार के बाद हुई थी। कहा जा रहा है कि कई वरिष्ठ विधायकों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर असंतोष सामने आने लगा था। गुल ने इस संबंध में नाराजगी जाहिर की और उनके समर्थकों ने श्रीनगर में प्रदर्शन भी किए थे। खास बात है कि इसके तुरंत बाद ही उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के चार विधायकों अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्ला, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद वानी (कालू) को मंत्रिपरिषद में शामिल किया था। इस कदम से कई वरिष्ठ विधायकों को निराश हुई। छह बार के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गुल तथा अब्दुल मजीद लारमी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने खुद को मंत्री नहीं बनाये जाने पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।
5 मांगें रखी गईं हैं
खबरें हैं कि नाराज विधायकों ने 5 मांगें रखी हैं, जिनमें मंत्रिमंडल का फिर से गठन किया जाए, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार को हटाया जाए, अनुच्छेद 370 की बहाली पर केंद्र सरकार पर जोर दिया जाए, नियुक्तियों से पहले सभी से बात की जाए और सभी मौजूदा मंत्रियों को हटाए जाने की भी मांग की जा रही है।
हालांकि, इन मांगों को लेकर आधिकारिक रूप से किसी नेता ने बयान का पत्र जारी नहीं किया है। राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और एनसी कांग्रेस समेत अन्य दलों के समर्थन से सरकार चला रही है। अगर पार्टी के 25 विधायक टूटते हैं, तो संख्या घटकर 16 पर आ जाएगी।
आगा रुहुल्ला मेहदी के इस्तीफे का होगा असर
मेहदी और सीएम उमर के बीच तनातनी की खबरें नई नहीं हैं। उन्होंने एनसी पर प्रमुख वादों से पीछे हटने के आरोप लगाए हैं। अब कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा राज्य में नए सियासी समीकरण खड़े कर सकता है। उन्होंने अपने समर्थकों के सामने दिए लंबे भाषण में नई पार्टी के भी संकेत दिए थे। भाषण करीब 80 मिनट तक चला था। हालांकि, इस दौरान उन्होंने साफ नहीं किया कि ऐसा कब तक करने की योजना है।
जम्मू और कश्मीर की राजनीति में अहम शिया चेहरे मेहदी की रैली को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा था। उस रैली में उन्होंनेनेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमरपर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों पर अनुच्छेद 370 की बहाली की लड़ाई छोड़ देने का आरोप लगाया, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष दर्जा प्राप्त था।
पीटीआई के अनुसार, लोकसभा सदस्य मेहदी ने कहा कि पार्टी चुनाव के दौरान अनुच्छेद 370 बहाल करने, कैदियों की रिहाई और मुफ्त बिजली को लेकर किए गए तमाम दावे का सम्मान करने में विफल रही। उन्होंने पार्टी से अपने इस्तीफे को 'आजादी का फरमान' बताया। मेहदी ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि वह एक नया राजनीतिक दल बनाएं, लेकिन उनकी अधिक रुचि जम्मू-कश्मीर के लोगों की गरिमा और सम्मान बहाल करने के लिए एक आंदोलन शुरू करने में है।
उन्होंने कहा, 'हमने 2024 के चुनाव में उनका समर्थन करने की अपील की थी और यह एक गलती साबित हुई। हो सकता है कि उन्होंने हार मान ली हो, लेकिन हमने नहीं। हम एक ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें ईमानदार और संवेदनशील लोग आगे आकर हमसे छीनी गई चीजों को वापस पाने की लड़ाई का नेतृत्व करेंगे।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें